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Спорт Европейские сборные пригрозили бойкотировать чемпионат мира. Что происходит?

Европейские сборные пригрозили бойкотировать чемпионат мира. Что происходит?

К их заявлению присоединилась и Россия

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Следующий чемпионат мира пройдет в 2030 году | Источник: FIFA.сom Следующий чемпионат мира пройдет в 2030 году | Источник: FIFA.сom

Следующий чемпионат мира пройдет в 2030 году

Источник:

FIFA.сom

Все члены Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пригрозили бойкотировать все турниры под эгидой ФИФА. Они недовольны инициативой Джанни Инфантино (президента ФИФА) продать часть прав на чемпионаты мира частным инвесторам.

ФИФА планирует создать компанию FIFA Forward Enterprise (FFE), которая объединит коммерческую деятельность, а также деятельность по организации турниров. ФИФА пригласила инвесторов к приобретению «миноритарных неконтролирующих долей» в FFE.

Предполагается, что ФИФА сохранит за собой исключительный контроль над компанией, а инвесторы не смогут влиять на правила футбола, форматы турниров и так далее. Для запуска проекта Инфантино должен получить поддержку большинства из 211 национальных федераций, входящих в ФИФА, а затем одобрение совета ФИФА.

«УЕФА и 55 входящих в нее ассоциаций едины во мнении. Мы единогласно и безоговорочно отвергаем предложение ФИФА о передаче прав собственности на чемпионат мира и другие соревнования ФИФА частным инвесторам.

Безответственно и недопустимо, что предложение, имеющее такое важное значение для футбола, было разработано втайне и доведено до грани одобрения без каких‑либо значимых консультаций с теми, кому поручено управлять игрой. Это не просто глубокий провал руководства, но и отказ ФИФА от своих обязанностей как хранителя мирового футбола.

В результате сегодняшнего обсуждения ни одна национальная сборная УЕФА не будет участвовать ни в одном соревновании ФИФА до тех пор, пока эти предложения остаются в силе», — говорится в заявлении УЕФА.

Против инициативы ФИФА уже выступили Азиатская федерация футбола и Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ).

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Ренат Дайнутдинов
Корреспондент 161.RU
Футбол ФИФА Спорт
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