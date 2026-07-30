Новые подробности исчезновения брата и сестры Назимовых в Таиланде — полиция допросила двух подозреваемых

Полиция продолжает поиски еще двух мужчин Источник: Thairath.co.th

Полиция Таиланда допросила двух человек, которые могут быть причастны к исчезновению россиян Дианы и Романа Назимовых. Об этом сообщила газета Khaosod со ссылкой на правоохранительные органы.

«Продолжается интенсивный допрос Ай Суэа Хоя и Ай Пханга в полицейском участке Хуай Яй (район провинции Чонбури. — Прим. ред.), чтобы выявить любую их связь с исчезновением двух русских граждан», — говорится в материале.

Отмечается, что задержанные могли оказывать содействие еще двум возможным фигурантам дела, которые в настоящее время скрываются от полиции, — Ай Понгу и Ай Тхонгу. Однако во время допроса Хой и Пханг заявили, что не знакомы с подозреваемыми и не имеют отношения к произошедшему. Следствие продолжает проверять их показания.

Как дополнило издание Thairath, после допроса полиция отпустила Хоя и Пханга. Они проходят по делу как свидетели.

Помимо этого, суд выдал ордера на арест двух местных жителей, которых следствие считает причастными к сокрытию мотоцикла пропавших брата и сестры. Речь идет о 43-летнем Тхане по прозвищу Понг и 39-летнем Тхонгчае, известном как Тхонг. Им предъявлены обвинения в краже, совершённой в ночное время с использованием транспортного средства, либо в приобретении или сокрытии похищенного имущества.

По версии полиции, именно они вывезли мотоцикл россиян, разобрали его на части и закопали на территории старого кладбища в провинции Чонбури. После обнаружения транспортного средства следователи обратились в суд за санкцией на их арест.

22-летняя Диана Назимова и ее 17-летний брат Роман пропали в Таиланде 26 июля. Незадолго до исчезновения они сообщили матери, что за ними кто-то следит. Спустя несколько дней полиция обнаружила их мотоцикл Honda ADV 150: он был полностью разобран, а его части закопаны на старом кладбище недалеко от города Паттайи.