Россиянка переехала в Таиланд — и ее дети пропали. Они уехали по «дороге в рабство»

Россиянка переехала в Таиланд — и там пропали ее дети Источник: Instagram @SnapInsta.to

В конце июля в Таиланде пропали двое россиян: брат и сестра. Их мать, Зарина Назимова, несколько лет назад переехала в Азию из Тюмени. Дети взяли мотоцикл и исчезли посреди ночи; есть основания полагать, что их продали в рабство. Собрали всё, что известно о поисках, расследовании и преступниках, задержанных по этому делу.

Вся информация о Зарине и ее детях — в материале MSK1.RU.

Исчезновение

Семья жила в Таиланде последние пять лет. Зарина делилась атмосферными фото и была счастлива. Однако ранним утром 26 июля в городе Паттайе пропали ее дети. Дочери Диане — 22 года, сыну Роману — 17 лет.

«В ту ночь Диана вернулась домой. Перед этим она сказала, что почувствовала, будто за ней кто-то следит, и что никуда кататься не поедет, — рассказала Зарина. Но около 4 часов утра Диана и Роман снова вышли из дома. Они были в домашней одежде, без вещей, как люди, которые собирались ненадолго выйти и скоро вернуться».

Фото пропавших брата и сестры Источник: ___zarina___ / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)

Однако дети больше не вернулись. С тех пор прошло уже пять дней. Были в обстоятельствах пропаже и еще более тревожные детали.

«Диана и Роман были вместе на одном мотоцикле. Последний тревожный сигнал от Дианы — сообщение: „Срочно!“. Перед этим она написала, что ей кажется, будто за ней кто-то следит, а телефон обнаружил неизвестный Bluetooth-трекер. После этого связь с обоими полностью пропала», — поделилась Зарина.

Пропавших ищет полиция и огромное количество волонтеров — и каждая их находка делает ситуацию еще загадочней.

Зарина переехала в Таиланд из Тюмени Источник: ___zarina___ / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)

Поиски

Поисковикам удалось найти мотоцикл молодых людей. Он был разобран и закопан в землю. Мотоцикл находился у дома мужчины, который недавно вышел из тюрьмы. Там он сидел за похищение детей и незаконное хранение оружия.

Его жилье после находки штурмовал спецназ, самого мужчину задержали. По словам местных, дорога, на которой был мотоцикл, совпадает с типичным путем, которым в этом местах переправляют рабов. Стали ли дети жертвой работорговли — пока неизвестно.

Фото мотоцикла, на котором ездили дети Источник: ___zarina___ / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)

Мужчину задержали. Он оказался главарем местной банды. Его и его подельников официально считают причастными к исчезновению детей.

«Я не сплю уже четвертые сутки. Каждый день проходит в поисках, встречах с полицией и проверке каждой возможной зацепки», — писала Зарина.

Всего задержали уже четверых человек. Где находятся дети, по-прежнему неизвестно.

За жизнью Зарины в соцсетях следят почти сорок тысяч человек Источник: ___zarina___ / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)

Расследование

Зарине помогает Денис из России, который занимается в Таиланде визой, жильем и прочими подобными делами. В соцсети он делится последними данными о поисках пропавших.

«Очень странно, но везде какие-то подкопы. Это в джунглях непроходимых. Просто вообще непонятно, тупо вырытые ямы», — рассказал Денис о месте, где был закопан мотоцикл.

Он добавил, что полиция провела обыск у сестры подозреваемого. Однако в ее доме ничего (и никого) не нашли.

«Многие писали про собак. Собаки были. Тайская полиция работает активно и использует все доступные ресурсы. В ближайшее время водолазы начнут обыскивать соседние водоемы. Проявите сочувствие и поддержку, не распространяйте слухи и другую чепуху», — обратился Денис к подписчикам.

Зарина рассказывает, как идут поиски Источник: ___zarina___ / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)

Тем временем Зарина Назимова не находит себе места. Несмотря ни на что, женщина верит в лучшее.

«Сейчас начала появляться информация, которая дает надежду. Но впервые за эти дни я почувствовала, что у меня есть шанс снова увидеть своих детей. Я продолжаю верить», — поделилась Залина.

Она попросила у подписчиков помощи: для поисков необходимы дроны, и чем больше — тем лучше. Полиция тем временем продолжает работать с подозреваемыми.

«На данный момент полиция проводит активные следственные действия. По имеющейся у нас информации, задержаны подозреваемые, с ними работают следователи. Из уважения к расследованию и чтобы не помешать поискам, я не могу сообщать никаких подробностей», — обратилась Зарина к подписчикам.

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