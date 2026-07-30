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Происшествия Пострадал водитель: что известно о жестком ДТП на окружной дороге Ярославля. Видео

Пострадал водитель: что известно о жестком ДТП на окружной дороге Ярославля. Видео

Первые подробности от ГИБДД

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На юго-западной окружной дороге Ярославля произошло ДТП с пострадавшим | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Max.ruНа юго-западной окружной дороге Ярославля произошло ДТП с пострадавшим | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Max.ru

На юго-западной окружной дороге Ярославля произошло ДТП с пострадавшим

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / Max.ru

30 июля на окружной дороге у Ярославля произошло жесткое ДТП. Происшествие случилось в 16:40.

«По предварительной информации, 80 летний водитель-мужчина, управляя автомобилем Skoda Yeti, не убедился в безопасности маневра, при выполнении разворота не занял крайнее левое положение на проезжей части и совершил столкновение с попутно движущимся автомобилем Hyundai Tucson. В результате ДТП водитель автомобиля Skoda с травмами госпитализирован в больницу», — сообщили в ярославской Госавтоинспекции.

В месте ДТП было затруднено движение.

Видео с места ДТП

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / Max.ru

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, утром 30 июля на проспекте Фрунзе в районе недостроенного здания УМВД произошла авария с участием машины сервиса каршеринга. У перекрестка с улицей Лескова столкнулись арендный «Хавал» и «Хендай». Обошлось без пострадавших.

А 29 июля на трассе М-8 в Ярославской области произошло тройное ДТП. Около в 7:05 в районе села Глебовское Переславль-Залесского округа столкнулись «Лада», «Пежо» и тягач «Вольво». Пострадал водитель «Лады».

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