Если город перекрыт: как попасть из Ярославля в Москву и обратно во время атак БПЛА — маршруты

Во время атак БПЛА по Ярославской области часто перекрывают въезд и выезд Ярославля. Ограничения накладывают на участок от перекрестка Московского проспекта и ЮЗОД, закрывая дорогу как в столицу, так и желающим приехать в Ярославль. Из-за этого на въезде в Ярославль по трассе М-8 собираются многокилометровые пробки.
В УМВД по Ярославской области рассказали, как объехать перекрытия во время ограничений. Мы нанесли эти рекомендации на карты.
Одним из вариантов движения со стороны Москвы в Ярославль указан путь в сторону Иванова. Если вы только въезжаете Ростов Великий, когда объявили об опасности БПЛА и перекрытиях, то можно сразу после свернуть к селу Белогостицы, а затем проехать через Ильинское-Хованское и Новое Горяново. Здесь вариантов объезда два: можно свернуть у Нового Горяново в сторону села Писцово и проехать через Гаврилов-Ям до Заячьего Холма и на Костромское шоссе.
Также можно сделать крюк больше и проехать через Иваново, а затем по дороге на Писцово также выехать через Гаврилов-Ям и Заячий Холм на Костромское шоссе.
Выехать из Ярославля в Москву можно с улицы Калинина на Ивановскую, а затем на дорогу в сторону Заячьего Холма. Дальше по дороге «Иваново — Писцово — Гаврилов-Ям» до Гаврилов-Яма, где по объездной и далее через развязку можно выехать на трассу М-8.
Также выехать из Ярославля в сторону Москвы можно через поселок Карачиха, проехав до Курбы и по старому Ярославскому шоссе до трассы М-8.
Проехать в сторону столицы и обратно также можно по дороге «Ярославль — Шопша».
Правоохранители также рассказали, как со стороны Москвы проехать в Кострому. для этого на трассе М-8 нужно свернуть на Гаврилов-Ям, проехать через Заячий Холм, а затем двигаться к Костромскому шоссе. Дальше по нему можно доехать до столицы соседнего региона.
Маршрут подготовили и для тех, кому нужно попасть через перекрытый Ярославль в Вологду. На трассе М-8 в Ростовском округе поворачиваем в сторону села Белогостицы. Затем по направлению в сторону Иванова доезжаем до Ильинско-Хованского, и, не доезжая до Тейково, сворачиваем в сторону Писцово у деревни Алферовка.
Затем нужно проехать через Гаврилов-Ям по направлению к Курбе, оттуда — в сторону Никульского. Затем нужно выехать на ЮЗОД и добраться до обхода М-8 через Юбилейный мост. После этого по трассе можно будет доехать прямиком до Вологды.
Ранее мы рассказывали, как вести себя во время беспилотной опасности.
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