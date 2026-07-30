Если город перекрыт: как попасть из Ярославля в Москву и обратно во время атак БПЛА — маршруты

Как объехать перекрытия на М-8 Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Во время атак БПЛА по Ярославской области часто перекрывают въезд и выезд Ярославля. Ограничения накладывают на участок от перекрестка Московского проспекта и ЮЗОД, закрывая дорогу как в столицу, так и желающим приехать в Ярославль. Из-за этого на въезде в Ярославль по трассе М-8 собираются многокилометровые пробки.

В УМВД по Ярославской области рассказали, как объехать перекрытия во время ограничений. Мы нанесли эти рекомендации на карты.

Объезд через Иваново Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Одним из вариантов движения со стороны Москвы в Ярославль указан путь в сторону Иванова. Если вы только въезжаете Ростов Великий, когда объявили об опасности БПЛА и перекрытиях, то можно сразу после свернуть к селу Белогостицы, а затем проехать через Ильинское-Хованское и Новое Горяново. Здесь вариантов объезда два: можно свернуть у Нового Горяново в сторону села Писцово и проехать через Гаврилов-Ям до Заячьего Холма и на Костромское шоссе.

Также можно сделать крюк больше и проехать через Иваново, а затем по дороге на Писцово также выехать через Гаврилов-Ям и Заячий Холм на Костромское шоссе.

Проезд из Ярославля в Москву через Гаврилов Ям Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Выехать из Ярославля в Москву можно с улицы Калинина на Ивановскую, а затем на дорогу в сторону Заячьего Холма. Дальше по дороге «Иваново — Писцово — Гаврилов-Ям» до Гаврилов-Яма, где по объездной и далее через развязку можно выехать на трассу М-8.

Еще один вариант движения из Ярославля в Москву Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Также выехать из Ярославля в сторону Москвы можно через поселок Карачиха, проехав до Курбы и по старому Ярославскому шоссе до трассы М-8.

Альтернативный путь в сторону Москвы Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Проехать в сторону столицы и обратно также можно по дороге «Ярославль — Шопша».

Направление на Кострому Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Правоохранители также рассказали, как со стороны Москвы проехать в Кострому. для этого на трассе М-8 нужно свернуть на Гаврилов-Ям, проехать через Заячий Холм, а затем двигаться к Костромскому шоссе. Дальше по нему можно доехать до столицы соседнего региона.

Направление на Вологду Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Маршрут подготовили и для тех, кому нужно попасть через перекрытый Ярославль в Вологду. На трассе М-8 в Ростовском округе поворачиваем в сторону села Белогостицы. Затем по направлению в сторону Иванова доезжаем до Ильинско-Хованского, и, не доезжая до Тейково, сворачиваем в сторону Писцово у деревни Алферовка.

Затем нужно проехать через Гаврилов-Ям по направлению к Курбе, оттуда — в сторону Никульского. Затем нужно выехать на ЮЗОД и добраться до обхода М-8 через Юбилейный мост. После этого по трассе можно будет доехать прямиком до Вологды.