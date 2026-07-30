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Дороги и транспорт Если город перекрыт: как попасть из Ярославля в Москву и обратно во время атак БПЛА — маршруты

Если город перекрыт: как попасть из Ярославля в Москву и обратно во время атак БПЛА — маршруты

Публикуем карты объездов

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Как объехать перекрытия на М-8 | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКак объехать перекрытия на М-8 | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Как объехать перекрытия на М-8

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Во время атак БПЛА по Ярославской области часто перекрывают въезд и выезд Ярославля. Ограничения накладывают на участок от перекрестка Московского проспекта и ЮЗОД, закрывая дорогу как в столицу, так и желающим приехать в Ярославль. Из-за этого на въезде в Ярославль по трассе М-8 собираются многокилометровые пробки.

В УМВД по Ярославской области рассказали, как объехать перекрытия во время ограничений. Мы нанесли эти рекомендации на карты.

Объезд через Иваново | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаОбъезд через Иваново | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Объезд через Иваново

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Одним из вариантов движения со стороны Москвы в Ярославль указан путь в сторону Иванова. Если вы только въезжаете Ростов Великий, когда объявили об опасности БПЛА и перекрытиях, то можно сразу после свернуть к селу Белогостицы, а затем проехать через Ильинское-Хованское и Новое Горяново. Здесь вариантов объезда два: можно свернуть у Нового Горяново в сторону села Писцово и проехать через Гаврилов-Ям до Заячьего Холма и на Костромское шоссе.

Также можно сделать крюк больше и проехать через Иваново, а затем по дороге на Писцово также выехать через Гаврилов-Ям и Заячий Холм на Костромское шоссе.

Проезд из Ярославля в Москву через Гаврилов Ям | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаПроезд из Ярославля в Москву через Гаврилов Ям | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Проезд из Ярославля в Москву через Гаврилов Ям

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Выехать из Ярославля в Москву можно с улицы Калинина на Ивановскую, а затем на дорогу в сторону Заячьего Холма. Дальше по дороге «Иваново — Писцово — Гаврилов-Ям» до Гаврилов-Яма, где по объездной и далее через развязку можно выехать на трассу М-8.

Еще один вариант движения из Ярославля в Москву | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаЕще один вариант движения из Ярославля в Москву | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Еще один вариант движения из Ярославля в Москву

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Также выехать из Ярославля в сторону Москвы можно через поселок Карачиха, проехав до Курбы и по старому Ярославскому шоссе до трассы М-8.

Альтернативный путь в сторону Москвы | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаАльтернативный путь в сторону Москвы | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Альтернативный путь в сторону Москвы

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Проехать в сторону столицы и обратно также можно по дороге «Ярославль — Шопша».

Направление на Кострому | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаНаправление на Кострому | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Направление на Кострому

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Правоохранители также рассказали, как со стороны Москвы проехать в Кострому. для этого на трассе М-8 нужно свернуть на Гаврилов-Ям, проехать через Заячий Холм, а затем двигаться к Костромскому шоссе. Дальше по нему можно доехать до столицы соседнего региона.

Направление на Вологду | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаНаправление на Вологду | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Направление на Вологду

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Маршрут подготовили и для тех, кому нужно попасть через перекрытый Ярославль в Вологду. На трассе М-8 в Ростовском округе поворачиваем в сторону села Белогостицы. Затем по направлению в сторону Иванова доезжаем до Ильинско-Хованского, и, не доезжая до Тейково, сворачиваем в сторону Писцово у деревни Алферовка.

Затем нужно проехать через Гаврилов-Ям по направлению к Курбе, оттуда — в сторону Никульского. Затем нужно выехать на ЮЗОД и добраться до обхода М-8 через Юбилейный мост. После этого по трассе можно будет доехать прямиком до Вологды.

Ранее мы рассказывали, как вести себя во время беспилотной опасности.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Перекрытие Трасса М-8 Холмогоры Атака БПЛА
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JayroslavMudryi

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6 минут
сколько еще терпеть--на пятый год то----------уже победу ждем!!!
Гость
40 минут
Безопасность важнее любой поездки!
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Гость
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