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Развлечения Тест Тест на деменцию: найдите 10 скрытых лиц на картинке за 30 секунд

Тест на деменцию: найдите 10 скрытых лиц на картинке за 30 секунд

Проверьте, как хорошо работает ваш мозг

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В нашем сегодняшнем тесте вам предстоит найти 10 лиц среди деревьев. Да не среди этих&nbsp;— среди тех, что вы найдете на картинке внутри | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ нашем сегодняшнем тесте вам предстоит найти 10 лиц среди деревьев. Да не среди этих&nbsp;— среди тех, что вы найдете на картинке внутри | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В нашем сегодняшнем тесте вам предстоит найти 10 лиц среди деревьев. Да не среди этих — среди тех, что вы найдете на картинке внутри

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Обычная оптическая иллюзия или серьезная проверка для мозга? Перед вами тест на внимательность, в котором наши художники искусно спрятали 10 лиц среди лесных зарослей. Врачи утверждают, что способность быстро переключать фокус и находить скрытые силуэты — отличный маркер здоровья нашей памяти и защиты от деменции. А у вас получится найти все спрятанные лица меньше чем за две минуты и доказать, что ваш мозг работает на все сто?

Чтобы найти все 10 лиц и проверить реальную остроту своего ума, не нужно хаотично бегать глазами по картинке. Действуйте по проверенной методике.

Подготовьте гаджет и таймер. Отложите все дела, сделайте яркость экрана повыше и приготовьте секундомер. В идеале на поиск всех скрытых силуэтов у вас должно уйти не более 30 секунд.

Используйте правило зигзага. Не пытайтесь охватить взглядом весь рисунок сразу. Начните с левого верхнего угла и плавно двигайтесь глазами вправо, затем спуститесь чуть ниже и идите влево. Сканируйте картинку строчка за строчкой, как принтер.

Ищите силуэты, а не детали. Наш мозг устроен так, что он сам дорисовывает знакомые образы. Не всматривайтесь в каждый листик. Ищите округлые линии, которые напоминают контур подбородка, овал лица или изгиб носа. Присмотритесь к пустотам между ветками.

Измените фокус и масштаб. Если взгляд замылился и вы застряли на 6 или 7 лице, измените расстояние до экрана. Отодвиньте телефон чуть дальше или, наоборот, приблизьте картинку. Мелкие лица часто «выпрыгивают» из фона при приближении, а крупные видны только издалека.

Проверьте каверзные места. Художники-иллюзионисты обожают прятать лица в текстуре коры деревьев, в переплетении корней у самой земли или маскировать их под форму облаков над кронами. Если за первые 30 секунд вы не нашли большую часть — загляните «под ноги» и «в небо» рисунка.

Ну что, готовы?

А вы найдете на этом изображении 10 лиц? | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаА вы найдете на этом изображении 10 лиц? | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

А вы найдете на этом изображении 10 лиц?

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

А теперь настало время проверить, правильно ли вы нашли все 10 лиц.

На картинке ниже будет разгадка, на которой отмечены все зашифрованные изображения.

Всё, что вам нужно, — это посмотреть на них и сравнить со своими результатами.

После этого честно ответьте, насколько успешно вы справились с заданием.

Итак, давайте проверять.

Так на самом деле расположились все 10 спрятанных лиц | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаТак на самом деле расположились все 10 спрятанных лиц | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Так на самом деле расположились все 10 спрятанных лиц

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

ТестПройден 6 раз
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Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор evergreen-редакции
Тест Деменция Внимательность Развлечение Картинка Лицо Дерево
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