Они всё понимают: эксперимент с 20 кошками раскрыл, как питомцы считывают настроение хозяина

Ученые выяснили, что кошки реагируют на голос человека Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Наши четвероногие любимцы действительно могут понять наше настроение по голосу. Этологи из Университета имени Альдо Моро в Бари (Италия) сделали небольшое открытие: домашние кошки реагируют на эмоции.

Различать радость, страх, гнев и грусть в идеале они не могут, но исследователи зафиксировали, что кошки меняют положение ушей, хвоста, взгляда, головы на эмоциональные голоса активнее, чем на нейтральную речь. Они даже начинают прислушиваться или настораживаться.

В эксперименте участвовали 20 пушистиков разных пород и возрастов. Всем включали записи голосов незнакомцев с разными интонациями и чувствами.

Правда вот, точно определить, например, тоскливое настроение или позитивное с помощью одной только акустической информации у животных не получилось. Во время жизни с хозяевами они ориентируются, например, на выражение лица или позу. Кроме этого, их «сожитель» им знаком, а во время эксперимента они слушали незнакомцев.

Ученые предполагают, что если бы разговаривал известный им человек, то настроение они определяли бы точнее. Есть исследования, которые подтверждают, что кошки узнают речь своих хозяев, запоминают свои клички. Новый опыт позволил убедиться в том, что эмоциональная окраска речи вызывает у четвероногих повышенное внимание.