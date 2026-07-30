«Не передать словами»: туристка из Ярославля провела отпуск в круизе — видеоотзыв

Ярославская путешественница поделилась советами для туристов Источник: Татьяна Селезнева

Ярославский диетолог Татьяна Селезнева в июне отправилась в круиз по Волге и Каме. Тур «Счастье на Каме» на теплоходе «Виссарион Белинский» занял у путешественницы девять дней, а посмотреть за это время удалось 11 городов.

Впечатлениями от поездки Татьяна поделилась с 76.RU.

Стоимость девятидневного путешествия на четырехпалубном теплоходе «Виссарион Белинский» начинается от 86 тысяч рублей на человека. Цена зависит от выбранной каюты. В цену включено проживание, трехразовое питание, экскурсии, развлекательные программы и оздоровительные услуги. Сам теплоход построен в 1980 году в Германии. В 2010 году судно было модернизировано. Название теплоход получил в честь Виссариона Григорьевича Белинского (1811–1848 гг.) — одного из влиятельных русских литературных критиков и публицистов XIX века.

Что успели посмотреть

В поездке Татьяне удалось посмотреть много городов Источник: Татьяна Селезнева / Vk.com И проводить немало идеальных закатов Источник: Татьяна Селезнева / Vk.com

При выборе направления Татьяна опиралась на простое желание: посмотреть то, что еще не видела. Ей удалось насладиться каналами Москвы, затопленной Калязинской колокольней, памятником «Мать-Волга» возле Рыбинска. За время тура туристы останавливались в Мышкине, Костроме, Плесе, Нижнем Новгороде, Козьмодемьянске, в Чебоксарах, Казани и Перми.

В обширную программу не входило посещение Елабуги и Набережных Челнов. Полюбоваться городами у Татьяны получилось только с палубы.

«Но просторами Камы насладились вволю», — отметила ярославна.

На фото — театр кукол «Экият» Источник: Татьяна Селезнева / Vk.com

«Какой там берег турецкий?»

Путешествие вызвало у Татьяны бурю эмоций. Такая поездка оказалась для нее ценнее полета за границу.

«Путешествовать по России — это наполнять свое сердце особой силой и гордостью. Красоты нашей Родины не передать словами, это надо впитывать каждой клеточкой. Как подумаешь, сколько еще красивейших мест есть на нашей земле, так жить еще больше хочется. Какой там берег турецкий? Вы о чем? Успеть бы Россией налюбоваться», — размышляет Татьяна.

Теплоход «Виссарион Белинский», на котором путешествовала ярославна Источник: Татьяна Селезнева / Vk.com

В планах у путешественницы — побывать на Алтае и Байкале.