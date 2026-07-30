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«Не передать словами»: туристка из Ярославля провела отпуск в круизе — видеоотзыв

Теплоход посетил 11 городов за девять дней

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Ярославская путешественница поделилась советами для туристов

Источник:

Татьяна Селезнева

Ярославский диетолог Татьяна Селезнева в июне отправилась в круиз по Волге и Каме. Тур «Счастье на Каме» на теплоходе «Виссарион Белинский» занял у путешественницы девять дней, а посмотреть за это время удалось 11 городов.

Впечатлениями от поездки Татьяна поделилась с 76.RU.

Стоимость девятидневного путешествия на четырехпалубном теплоходе «Виссарион Белинский» начинается от 86 тысяч рублей на человека. Цена зависит от выбранной каюты.

В цену включено проживание, трехразовое питание, экскурсии, развлекательные программы и оздоровительные услуги.

Сам теплоход построен в 1980 году в Германии. В 2010 году судно было модернизировано. Название теплоход получил в честь Виссариона Григорьевича Белинского (1811–1848 гг.) — одного из влиятельных русских литературных критиков и публицистов XIX века.

Что успели посмотреть

В поездке Татьяне удалось посмотреть много городов | Источник: Татьяна Селезнева / Vk.comВ поездке Татьяне удалось посмотреть много городов | Источник: Татьяна Селезнева / Vk.com

В поездке Татьяне удалось посмотреть много городов

Источник:

Татьяна Селезнева / Vk.com

И проводить немало идеальных закатов | Источник: Татьяна Селезнева / Vk.comИ проводить немало идеальных закатов | Источник: Татьяна Селезнева / Vk.com

И проводить немало идеальных закатов

Источник:

Татьяна Селезнева / Vk.com

При выборе направления Татьяна опиралась на простое желание: посмотреть то, что еще не видела. Ей удалось насладиться каналами Москвы, затопленной Калязинской колокольней, памятником «Мать-Волга» возле Рыбинска. За время тура туристы останавливались в Мышкине, Костроме, Плесе, Нижнем Новгороде, Козьмодемьянске, в Чебоксарах, Казани и Перми.

В обширную программу не входило посещение Елабуги и Набережных Челнов. Полюбоваться городами у Татьяны получилось только с палубы.

«Но просторами Камы насладились вволю», — отметила ярославна.

На фото&nbsp;— театр кукол «Экият» | Источник: Татьяна Селезнева / Vk.comНа фото&nbsp;— театр кукол «Экият» | Источник: Татьяна Селезнева / Vk.com

На фото — театр кукол «Экият»

Источник:

Татьяна Селезнева / Vk.com

«Какой там берег турецкий?»

Путешествие вызвало у Татьяны бурю эмоций. Такая поездка оказалась для нее ценнее полета за границу.

«Путешествовать по России — это наполнять свое сердце особой силой и гордостью. Красоты нашей Родины не передать словами, это надо впитывать каждой клеточкой. Как подумаешь, сколько еще красивейших мест есть на нашей земле, так жить еще больше хочется. Какой там берег турецкий? Вы о чем? Успеть бы Россией налюбоваться», — размышляет Татьяна.

Теплоход «Виссарион Белинский», на котором путешествовала ярославна | Источник: Татьяна Селезнева / Vk.comТеплоход «Виссарион Белинский», на котором путешествовала ярославна | Источник: Татьяна Селезнева / Vk.com

Теплоход «Виссарион Белинский», на котором путешествовала ярославна

Источник:

Татьяна Селезнева / Vk.com

В планах у путешественницы — побывать на Алтае и Байкале.

Мы делали подробный материал о круизе Татьяны Селезневой. В этом материале — ее советы для путешественников.

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Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Путешествие Речной круиз Теплоход Волга Кама
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Комментарии
5
Гость
25 минут
Спад продаж круизов?
Гость
28 минут
Поездка для нищих россиян. Теплоход 1980 года постройки. Представляете, сколько там осталось металла, а сколько гнили и ржавчины? Жигули копейки 1980 года выпуска уже лет 25 как на свалке. А алчный туроператор из Нижнего Новгорода выдавливает с непритязательных и простоватых туристов последние крохи. Понятно, что хочется развлечений на скопленные крохи из 86 тыщ, а на нормальный отдых за рубежом денег нет. Но история Булгарии с сотней трупов ничему их не научила.
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