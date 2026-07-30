«Могу сказать только „ни хао“ и „се се“». Как поехать учиться в Китай, не зная языка, и сколько это стоит — опыт студентов

Университеты даже устраивают экскурсии по стране иностранным студентам Источник: Анна Антонова

Китай — одна из самых популярных стран для обучения у россиян в последнее время. Вот, например, Анна Антонова из Уфы уехала в летнюю школу по обмену, даже не зная китайского. А Владимир Васнецов из Москвы попал в китайский вуз через магистратуру РАНХиГС, где за места шла серьезная борьба. Они рассказали UFA1.RU, как поступали, есть ли бесплатные программы и к чему нужно быть готовым, уезжая на учебу.

«Китайский у меня на уровне „ни хао“ и „се се “»

Анна — студентка 4-го курса Уфимского университета науки и технологий (УУНиТ). Как она сама говорит, поступление в Китай для нее случилось «абсолютно спонтанно». Она просто подала заявку на программу обмена с Beijing University of Technology, даже не веря, что пройдет.

«Я думала, что не пройду, потому что это технический вуз, а я гуманитарий, но я прошла. И меня даже не спрашивали, знаю ли я китайский. Единственное, что потребовалось — подтвердить уровень английского у куратора в институте», — рассказывает Анна.

Так она попала в летнюю школу, которая длилась месяц. Программ было несколько: китайский язык и культура, эстетика китайской культуры, кунг-фу. Анна выбрала язык и культуру. Стоимость обучения — 6 тысяч юаней (примерно 72 тысячи рублей). Но Анне платить не пришлось — вуз полностью покрыл расходы. Из расходов были только билеты (85 тысяч рублей) и виза (14 тысяч).

Но отсутствие знания китайского языка не мешает при поступлении, если подбирать программу под себя.

«Я могу говорить только „ни хао“, „се се“, „цайцзянь“ и спросить „как дела“. Вот и всё», — говорит студентка.

Занятия длились по два часа, два раза в день и с перерывами. Программа была интенсивной, но не сказать, что «зубрежной».

«На втором уроке у нас была китайская культура. Мы разукрашивали маски, писали иероглифы, делали саше из чая. Это было полноценное погружение в культуру», — занятия Анне, что называется, зашли.

В конце курса был экзамен: студенты должны были записать двухминутное видео о себе на китайском и прочитать текст с партнером.

«Я уверена, что я там всё плохо сделала, — смеется студентка. — Мой профессор, наверное, вообще не поняла, что я несу. Но опыт был невероятный».

Каждый четверг организаторы вывозили студентов на экскурсии. Летние дворцы, музеи, а самое запоминающееся — Китайская стена:

«Мы дошли до самого пика той части стены. Поднимались полтора часа и спускались полтора часа. Нам даже дали медальки, что мы прошли по Китайской стене. Это было незабываемо».

«Попал в Китай только потому, что обменялся местами с девочкой»

Владимир — выпускник МИЭТА в Москве, но в магистратуру пошел в РАНХиГС на программу «международный менеджмент» с обучением полностью на английском языке.

До этого он присматривался к полноценному поступлению в китайский вуз, но нашел лазейку проще: на его направлении существовала возможность обучения по обмену с другими вузами. Но были и свои подводные камни.

В группе Владимира было 44 человека, но только 11 человек из них могли поехать учиться за границу. Места распределяли в соответствии с рейтингом студентов: те, кто займет первые четыре, едут в Китай. Чтобы попасть в этот список, нужно было иметь высокие баллы на вступительных экзаменах. У Владимира были 48 из 50 по английскому и 44 из 50 по экономике. Не повезло ему в том, что первые 6 мест заняли олимпиадники.

«Я был где-то на 8-м месте, — рассказывает Владимир. — Все хотели в Китай, конкурс был огромный. Но мне повезло: я обменялся местами с одной девочкой, которая хотела в другую страну. Так я попал в Китай».

Как и Анна, Владимир не сдавал китайский для поступления. Всё обучение шло на английском языке.

«Для поступления не надо было знать китайский. Но в конце обучения мы обязаны были сдать HSK 1 — начальный уровень. Он очень легкий, но его нужно было пройти, чтобы выпуститься», — поясняет студент.

Процесс поступления выглядел так: сначала Владимир написал заявление в РАНХиГС о желании участвовать в программе обмена. После того как место было подтверждено, он получил номинальное письмо от вуза и самостоятельно подавал документы на сайт китайского университета. Так он поступил в Shanghai Jiao Tong University на направление International business.

Какие программы обучения есть в Китае и что выбрать

Есть как минимум три формата обучения в Китае:

Летняя школа — короткая интенсивная программа на месяц с погружением в язык и культуру. Идеально для тех, кто хочет попробовать, не застревая надолго. Академический обмен на семестр или год — в рамках партнерства между вузами. Требуется хороший рейтинг и знание английского. Полноценное обучение (бакалавриат, магистратура) — требует подготовки, подачи документов и часто — знание английского или китайского (в зависимости от программы).

Для поступления на английском языке знание китайского не требуется, но может понадобиться на выходе — как в случае с Владимиром. Для поступления на китайском языке нужно сдавать экзамен HSK определенного уровня — обычно 4–5.

В случае учебы по обмену платить обычно не нужно — все расходы, кроме перелета и оформления документов, берет на себя вуз. Если же хочется поступить с нуля, то стоимость обучения может составлять в среднем от $ 1600 до $ 4000 в год (от 125 600 до 314 000 рублей) — при условии, что обучение идет на китайском языке. Программы на английском языке обходятся дороже: от $ 4000 до $ 8000 в год, в переводе на рубли — от 314 000 до 628 000.