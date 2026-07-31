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Развлечения Окна ТВ Обзор «Ты отказала мне два раза»: почему распался самый яркий дуэт 90-х

«Ты отказала мне два раза»: почему распался самый яркий дуэт 90-х

История дуэта «Академия» и передачи «Доброе утро, страна!»

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Ведущими программы был дуэт «Академия» | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаВедущими программы был дуэт «Академия» | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Ведущими программы был дуэт «Академия»

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

«Ту-ту-ту, на-на-на, снова вместе, снова рядом…» Эта строчка из хита кабаре-дуэта «Академия» до сих пор отзывается в сердце легкой грустью. Лолита Милявская и Александр Цекало уже давно не вместе и вряд ли когда-нибудь снова окажутся рядом. Но мы отлично помним, как эта харизматичная пара поднимала настроение всей стране по выходным.

Полностью погрузиться в эпоху 1990-х и 2000-х — время, когда телевизор был главным центром притяжения для всей семьи, — можно в нашем спецпроекте «Окна ТВ».

«Окна ТВ» — это попытка понять, как телевидение повлияло на формирование целого поколения, почему дети 1990-х выросли такими, какими мы их знаем сегодня, и как телепередачи тех лет отражали всё то, что происходило в стране.

Но прежде всего это теплый ностальгический проект, где можно на несколько минут вернуться в детство, погрузившись в приятные воспоминания.

Участники дуэта встретились в 1985 году в Одессе, в театре «Шарж». Лолита поначалу и слышать не хотела о дуэте. Но Цекало настаивал. В итоге они создали не просто музыкальную группу, а театральный дуэт, мастерски обыгрывая разницу в характерах и росте.

Первым примером гармоничной супружеской пары для многих стали Лолита и Цекало

Источник:

заставка их программы «Доброе утро, страна!»

К моменту переезда в Москву в 1989 году, как сказала Лолита, «амур уже стрельнул и попал дуплетом в их сердца и творческое начало». Решающую роль на пути к славе сыграло участие в «Дискотеке Сергея Минаева». А название «Академия» родилось после фестиваля в Польше, где журналисты окрестили их выступление жанром «кабаре».

В 1990-е «академики» набирали обороты, а их песни вирусились на ТВ и радио. Сначала хиты — «Зараза», «Хочешь, но молчишь», «За пивом», а после — ироничное выступление с композицией «Маленький», где Цекало сидел на коленях Лолиты.

Если в вашей паре тоже большая разница в росте&nbsp;— запоминаем, как реагировать | Источник: кадр из программы «Песня года», Первый канал, 1999 годЕсли в вашей паре тоже большая разница в росте&nbsp;— запоминаем, как реагировать | Источник: кадр из программы «Песня года», Первый канал, 1999 год

Если в вашей паре тоже большая разница в росте — запоминаем, как реагировать

Источник:

кадр из программы «Песня года», Первый канал, 1999 год

На волне музыкального успеха в 1997 году артисты стали ведущими программы «Доброе утро, страна!» на РТР. Формат напоминал MTV: в эфире крутили музыкальные клипы, а в перерывах между ними ведущие общались, шутили и дурачились. Фирменный юмор и ирония дуэта сделали программу по-настоящему народной.

Культовой стала и заставка программы. Помните этот мультик, где Лолита гонится за Александром по городу: сначала на троллейбусе, затем на коне, а в финале и вовсе бежит за ним голышом с копьем в руках? Анимацию сопровождала музыка из их же хита — «Я обиделась». А отдельной фишкой шоу стали видеовставки, где обычные прохожие желали всем доброго утра.

Клип на песню сделал Роберт Саакянц, он же создатель мультфильма «Ишь ты, Масленица!» | Источник: кадр из клипа «Маленький»Клип на песню сделал Роберт Саакянц, он же создатель мультфильма «Ишь ты, Масленица!» | Источник: кадр из клипа «Маленький»

Клип на песню сделал Роберт Саакянц, он же создатель мультфильма «Ишь ты, Масленица!»

Источник:

кадр из клипа «Маленький»

В 1999 году стали появляться слухи об их разрыве. Сам Цекало, например, шутил, что после его ухода Лолита будет «как граната — брошенная и без кольца». Кстати, несмотря на то, что они долгие годы были вместе, их официальный брак продлился всего три месяца.

Тем не менее они старались сохранить проект и работали вместе до 2002 года. Когда Цекало ушел, Лолита попробовала вести программу одна, но без привычного тандема магия исчезла. И уже с июля 2002 года шли только повторы, а 24 августа вышел последний эфир.

После расставания каждый из них уже дважды побывал в браке. Тем не менее их дуэт был одним из самых ярких на нашей эстраде. Они учили нас простой истине: самоирония — лучший способ пережить любые невзгоды. А их песни? Это же чума! Стоит вспомнить любой хит «Академии», и он застревает в голове на три дня. Признайтесь, уже прокручиваете эти строчки: «Ты отказала мне два раза. „Не хочу“, — сказала ты…»?

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Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
Шоу Телевидение Лолита Александр Цекало
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