Павел Дуров впервые высказался о своем аресте и включении в список террористов

Ранее Дурову предъявили обвинение по статье о содействии террористической деятельности Источник: Pavel Durov / Telegram

Павел Дуров прокомментировал информацию о внесении его в перечень экстремистов и террористов. Пост он опубликовал в официальном Telegram-канале.

«Россия признала меня „террористом“ за отказ выполнять ее требования о массовой слежке и цензуре в Telegram. Согласно российскому законодательству, мне запрещено „распространять информацию в интернете“», — говорится в посте.

30 июля Росфинмониторинг внес основателя Telegram Павла Дурова в перечень террористов и экстремистов. Соответствующая информация появилась на сайте.

«Основанием послужила поступившая в адрес ведомства от компетентного органа информация о предъявлении фигуранту обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности)», — заявили в Росфинмониторинге.