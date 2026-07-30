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Криминал Павел Дуров впервые высказался о своем аресте и включении в список террористов

Павел Дуров впервые высказался о своем аресте и включении в список террористов

Включение в перечень влечет за собой блокировку всех банковских счетов и активов в России

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Ранее Дурову предъявили обвинение по статье о содействии террористической деятельности | Источник: Pavel Durov / TelegramРанее Дурову предъявили обвинение по статье о содействии террористической деятельности | Источник: Pavel Durov / Telegram

Ранее Дурову предъявили обвинение по статье о содействии террористической деятельности

Источник:

Pavel Durov / Telegram

Павел Дуров прокомментировал информацию о внесении его в перечень экстремистов и террористов. Пост он опубликовал в официальном Telegram-канале.

«Россия признала меня „террористом“ за отказ выполнять ее требования о массовой слежке и цензуре в Telegram. Согласно российскому законодательству, мне запрещено „распространять информацию в интернете“», — говорится в посте.

30 июля Росфинмониторинг внес основателя Telegram Павла Дурова в перечень террористов и экстремистов. Соответствующая информация появилась на сайте.

«Основанием послужила поступившая в адрес ведомства от компетентного органа информация о предъявлении фигуранту обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности)», — заявили в Росфинмониторинге.

Накануне, 29 июля, ФСБ России предъявила Дурову обвинение по статье о содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ) и объявила его в международный розыск. Поводом послужило то, что администрация Telegram, по версии следствия, не удалила каналы и боты, которые использовались для координации диверсий и терактов на территории России. По этой статье грозит вплоть до пожизненного заключения.

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Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
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Комментарии
2
Гость
17 минут
Придется ему бедному еще потратиться на увеличение числа охранников.
JayroslavMudryi

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ну вот и всем стало понятно--что его принуждают сливать , то есть интернет превратить в зону
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