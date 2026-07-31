ЕГЭ станет сложнее. У школьников появится новый устный экзамен — дата

Решение об экзамене приняли в Рособрнадзоре Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Рособрнадзор собирается ввести устную часть в ЕГЭ по истории. Планируемый срок внедрения — 2030 год. В перспективе такой формат могут добавить и в экзамен по литературе. Об этом рассказал глава ведомства Анзор Музаев.

По его словам, работа над моделями устного экзамена уже начинается. Сначала формат отработают в девятых классах. Устная модель по истории должна войти в штатный режим к 2028 году. Опыт, полученный при апробации, затем используют для ЕГЭ. В первую очередь по истории, а затем, вероятнее всего, по литературе.

На отработку и внедрение новой модели обычно уходит 4–5 лет, поэтому выпускникам девятых классов пока не о чем беспокоиться, заявил Музаев в интервью РИА Новости. Максимум, что им предстоит, — поучаствовать в тестировании форматов, чтобы помочь экспертам собрать обратную связь.