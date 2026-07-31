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Образование ЕГЭ станет сложнее. У школьников появится новый устный экзамен — дата

ЕГЭ станет сложнее. У школьников появится новый устный экзамен — дата

Рассказываем подробности

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Решение об экзамене приняли в Рособрнадзоре | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUРешение об экзамене приняли в Рособрнадзоре | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Решение об экзамене приняли в Рособрнадзоре

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Рособрнадзор собирается ввести устную часть в ЕГЭ по истории. Планируемый срок внедрения — 2030 год. В перспективе такой формат могут добавить и в экзамен по литературе. Об этом рассказал глава ведомства Анзор Музаев.

По его словам, работа над моделями устного экзамена уже начинается. Сначала формат отработают в девятых классах. Устная модель по истории должна войти в штатный режим к 2028 году. Опыт, полученный при апробации, затем используют для ЕГЭ. В первую очередь по истории, а затем, вероятнее всего, по литературе.

На отработку и внедрение новой модели обычно уходит 4–5 лет, поэтому выпускникам девятых классов пока не о чем беспокоиться, заявил Музаев в интервью РИА Новости. Максимум, что им предстоит, — поучаствовать в тестировании форматов, чтобы помочь экспертам собрать обратную связь.

Экзамен по истории не единственное изменение, которое ждет школьников. Собрали все нововведения для школьников и абитуриентов в одном материале. Например, для выпускников девятых классов начнет действовать закон, по которому завалившие ОГЭ ученики смогут бесплатно обучиться рабочей профессии. Под изменение попадают и школьники, которые будут сдавать экзамены уже в этом учебном году.

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
ЕГЭ История Рособрнадзор
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