НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

пасмурно, без осадков

ощущается как +17

3 м/c,

с-з.

 750мм 94%
Подробнее
2 Пробки
USD 79,86
EUR 90,88
Затопило Ярославль — онлайн
Урлашов в Ярославле
Здесь был Пушкин
Что будет с Telegram
Осколки, похожие на БПЛА
Спасают валы
Продажа домов-памятников
Афиша на неделю
Город Подробности Работы идут полным ходом: в центре Ярославля начали реставрировать исторический дом — что там откроют

Работы идут полным ходом: в центре Ярославля начали реставрировать исторический дом — что там откроют

Собственник здания раскрыл планы на него

338
В Ярославле реставрируют «бирюзовый дом» | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ Ярославле реставрируют «бирюзовый дом» | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле реставрируют «бирюзовый дом»

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В центре Ярославля начали реставрировать здание на улице Максимова 17/27. Уже выкрасили фасад в бирюзовый цвет. Сейчас там выставлено ограждение, а рабочие продолжают реставрацию.

Как стало известно 76.RU от представителей собственника «Торгового здания Пастухова», там планируют открыть двухэтажный ресторан. Правда, точная дата окончания работ пока не известна.

«Это — объект культурного наследия. Там очень много согласований и бумажной документации. Если [ресторан откроется] к концу этого года, было бы замечательно», — рассказала представитель владельца дома-памятника.

«Торговое здание Пастухова» — исторический особняк 1904 года постройки. Средства в него вложил один из представителей знатной купеческой семьи Пастуховых Николай Петрович. В дореволюционное время в здании работали больше десяти разных магазинов.

Пастуховы строили капитал на оптовой торговле хлебом с доставкой в другие города. В том числе, Петербург. Семья владела несколькими металлургическими заводами. Сам Николай Петрович владел доходными домами, лавками и складами в центре Ярославля.

Он был известной фигурой и в политической жизни города: состоял гласным городской думы, был почетным мировым судьей в Ярославском уезде.

Одним из самых известных достижений мецената стало создание механико-технического училища в Ярославле (сейчас это Ярославский промышленно-экономический колледж, - Прим.ред.). За это он вместе с детьми был возведен в «потомственное дворянское Российской Империи достоинство».

В 1904 году по прошению Городской думы и указу императора Пастухову было присвоено звание почетного гражданина Ярославля.

Пока неизвестно, сколько продлятся работы | Источник: Александр Куренной / 76.RUПока неизвестно, сколько продлятся работы | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Пока неизвестно, сколько продлятся работы

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Историческое здание у площади Волкова ушло с торгов в частную собственность в феврале 2025 года. Новый владелец — предприниматель Николай Касаткин, приобрел объект культурного наследия за 138,6 млн рублей при начальной стоимости в 67 млн 638 тысяч. На момент покупки решение о том, как будет использоваться здание, еще не было принято.

В последние годы перед продажей здания там располагалось ГАУ «Верхняя Волга», подведомственное региональному правительству, а до этого — областной департамент здравоохранения. Собственником здания была Ярославская область.

О планах по продаже этого здания стало известно еще в ноябре 2024 года. Тогда в правительстве региона рассказали, что включили его в план приватизации вместе с другими историческими объектами в центре города. Долгое время в данных зданиях работали чиновники.

Какие еще дома, где сидели чиновники, сейчас продают с молотка.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Реставрация Историческое здание Ресторан
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
12
Гость
5 минут
Чего там откроют и когда, решит новый собственник.
Гость
23 минуты
да, это прекрасно, что еще один ресторан, и на обновленной улице города, спасибо губернатору Евраеву за такую возможность красиво жить. (не всем конечно).
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Спуталась речь, понес пургу». Врач — о смертельном диагнозе, который сложно обнаружить
Ирина Волкова
Главврач клиники «Реабилитация доктора Волковой»
Мнение
Тепло для бюджета, но холодно в салоне зимой. Водитель 13 лет ездит на электрокаре: плюсы и минусы
Денис Дедюхин
Мнение
Квартиры дорожают, но дешевеют: почему рынок недвижимости сейчас такой странный
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Мой банк меня бережет. Журналист хотела снять 200 тысяч, чтобы погасить кредит, — к ней домой приехала служба безопасности
Ксения Владимирская
Автор мнения
Мнение
«Сливочное пиво разочаровало»: туристы заплатили 60 тысяч, чтобы целый день гулять по парку Юрского периода и Хогвартсу
Яна Шаламова
Рекомендуем