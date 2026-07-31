Работы идут полным ходом: в центре Ярославля начали реставрировать исторический дом — что там откроют

В центре Ярославля начали реставрировать здание на улице Максимова 17/27. Уже выкрасили фасад в бирюзовый цвет. Сейчас там выставлено ограждение, а рабочие продолжают реставрацию.
Как стало известно 76.RU от представителей собственника «Торгового здания Пастухова», там планируют открыть двухэтажный ресторан. Правда, точная дата окончания работ пока не известна.
«Это — объект культурного наследия. Там очень много согласований и бумажной документации. Если [ресторан откроется] к концу этого года, было бы замечательно», — рассказала представитель владельца дома-памятника.
«Торговое здание Пастухова» — исторический особняк 1904 года постройки. Средства в него вложил один из представителей знатной купеческой семьи Пастуховых Николай Петрович. В дореволюционное время в здании работали больше десяти разных магазинов.
Пастуховы строили капитал на оптовой торговле хлебом с доставкой в другие города. В том числе, Петербург. Семья владела несколькими металлургическими заводами. Сам Николай Петрович владел доходными домами, лавками и складами в центре Ярославля.
Он был известной фигурой и в политической жизни города: состоял гласным городской думы, был почетным мировым судьей в Ярославском уезде.
Одним из самых известных достижений мецената стало создание механико-технического училища в Ярославле (сейчас это Ярославский промышленно-экономический колледж, - Прим.ред.). За это он вместе с детьми был возведен в «потомственное дворянское Российской Империи достоинство».
В 1904 году по прошению Городской думы и указу императора Пастухову было присвоено звание почетного гражданина Ярославля.
Историческое здание у площади Волкова ушло с торгов в частную собственность в феврале 2025 года. Новый владелец — предприниматель Николай Касаткин, приобрел объект культурного наследия за 138,6 млн рублей при начальной стоимости в 67 млн 638 тысяч. На момент покупки решение о том, как будет использоваться здание, еще не было принято.
В последние годы перед продажей здания там располагалось ГАУ «Верхняя Волга», подведомственное региональному правительству, а до этого — областной департамент здравоохранения. Собственником здания была Ярославская область.
О планах по продаже этого здания стало известно еще в ноябре 2024 года. Тогда в правительстве региона рассказали, что включили его в план приватизации вместе с другими историческими объектами в центре города. Долгое время в данных зданиях работали чиновники.
Какие еще дома, где сидели чиновники, сейчас продают с молотка.