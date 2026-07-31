Работы идут полным ходом: в центре Ярославля начали реставрировать исторический дом — что там откроют

В центре Ярославля начали реставрировать здание на улице Максимова 17/27. Уже выкрасили фасад в бирюзовый цвет. Сейчас там выставлено ограждение, а рабочие продолжают реставрацию.

Как стало известно 76.RU от представителей собственника «Торгового здания Пастухова», там планируют открыть двухэтажный ресторан . Правда, точная дата окончания работ пока не известна.

«Это — объект культурного наследия. Там очень много согласований и бумажной документации. Если [ресторан откроется] к концу этого года, было бы замечательно», — рассказала представитель владельца дома-памятника.

«Торговое здание Пастухова» — исторический особняк 1904 года постройки. Средства в него вложил один из представителей знатной купеческой семьи Пастуховых Николай Петрович. В дореволюционное время в здании работали больше десяти разных магазинов.

Пастуховы строили капитал на оптовой торговле хлебом с доставкой в другие города. В том числе, Петербург. Семья владела несколькими металлургическими заводами. Сам Николай Петрович владел доходными домами, лавками и складами в центре Ярославля.

Он был известной фигурой и в политической жизни города: состоял гласным городской думы, был почетным мировым судьей в Ярославском уезде.

Одним из самых известных достижений мецената стало создание механико-технического училища в Ярославле (сейчас это Ярославский промышленно-экономический колледж, - Прим.ред.). За это он вместе с детьми был возведен в «потомственное дворянское Российской Империи достоинство».

В 1904 году по прошению Городской думы и указу императора Пастухову было присвоено звание почетного гражданина Ярославля.