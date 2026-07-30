Сбил и бросил умирать на 50-градусном морозе. Трогательная история трехлапого пса, которого вернули к жизни

Спасенная Кэрри с сыном Евгении, хозяйки приюта Источник: Евгения Ханипова

Кэрри родилась на улице где-то в Якутии и до года выживала на улицах в суровых условиях Крайнего Севера. Потом ее сбила машина посреди якутской трассы. Водитель поехал дальше, бросив животное умирать на пятидесятиградусном морозе.

Несколько часов беспомощная собака лежала на заснеженной дороге. Потом ее подобрал какой-то неравнодушный водитель, он связался с волонтерами-зоозащитниками, и Кэрри отвезли в приют. Она выжила, но одну обмороженную лапу пришлось ампутировать.

Спасенную собаку определили в приют, а через какое-то время она попала на Урал. Ее привезли сюда волонтеры-зоозащитники. Не знаем точно, что сейчас происходит в якутских приютах, но четыре года назад волонтеры со всей страны массово вывозили животных оттуда из-за очень плохих условий содержания: собаки там погибали от голода и холода.

На Урале Кэрри снова не повезло. Новая хозяйка обращалась с ней жестоко: била искалеченную собаку, держала ее в клетке, а погулять выпускала буквально на пять минут.

Кто-то из соседей, видевших жесткое обращение, попросил волонтеров о помощи, чтобы животное забрали из таких условий. Хозяйка отдала Кэрри обратно, и та попала в приют.

«Про Кэрри мне регулярно писали неравнодушные люди, просили помочь, забрать ее. От них я узнала ее историю: как ее сбила машина, как она несколько часов пролежала на снегу и ей ампутировали лапу из-за обморожения, — рассказывает руководитель приюта „Лапка помощи“ Евгения Ханипова. — И про то, что она живет в неблагополучных условиях. Мы забрали ее к себе. Она оказалась очень робкой, скромной, при этом у нее осталась любовь к людям. Она обожает детей, и вообще очень приветлива ко всем людям, несмотря ни на что».

Шансов, что кто-то заберет из приюта взрослую собаку на трех лапах, было мало… Но всё сложилось хорошо — уже через месяц у Кэрри появился новый дом. Из приюта ее забрала наша читательница, екатеринбургский адвокат Ирина Абрамова.

«У меня уже живет одна собака. Несколько лет назад я прочитала новость на E1.RU про то, как недалеко от Берёзовского нашли щенков, от них кто-то пытался избавиться. Какой-то негодяй засунул щенков в мешок и забросал палками. Их спасла семья, муж с женой и детьми проходили мимо, и услышали как те скулили», — вспоминает Ирина.

Три года назад мы рассказывали, как семья спасла закопанных щенков Источник: читатель E1.RU

Тогда через Е1.RU щенкам искали новых хозяев. Ирина не смогла пройти мимо и одного взяла себе. Сейчас Муле уже три года. Это веселая, добрая, ласковая собака, любимица дочки и товарищ по играм.

Щенков, брошенных в лесу, разобрали наши читатели. Вот один из них Источник: Ирина Абрамова

«Еще живут кошка и кот, тоже спасенные. Черная, пушистая — это Маня, я ее подобрала на контейнерной площадке у дома, она была котенком, вся в крови. Ей было месяца три, февраль 2021 года, кто-то выкинул, она уже была холодная, когда я ее взяла на руки, помчалась в ветклинику, доктор сказал что еще минут 10–15, и всё, умерла бы. Два дня ее спасали в реанимации. Безумно умная кошка, ласковая, сейчас постоянно ловит полевок, из леса приносит нам на террасу.

Муля, которую спасла семья три года назад, с нынешней хозяйкой Ириной Источник: Ирина Абрамова

Кота Яшу взяла шесть лет назад в приюте. Его никто не брал, потому что он был беспокойный, постоянно мяукал, несколько раз его забирали и возвращали обратно в приют — а у нас он прижился, очень полюбил дочку, с рождения ее защищает, если плакала, бежал ко мне, и сейчас оберегает.

И вот решили взять вторую собаку, в компанию. Мы живем за городом, в своем доме, свой огороженный двор, где они могут побегать, поиграть. Я, конечно, хотела взять щенка, но Женя, хозяйка приюта, моя хорошая подруга, рассказала про Кэрри, про ее судьбу. Попросила взять именно ее, иначе ее просто никто не возьмет. Меня задела ее история. Так Кэрри оказалась в нашем доме. Замечательная собака, очень дружелюбная, ласковая. Сейчас всё плохое у нее, наконец, осталось позади, и у нее будет вполне счастливая собачья жизнь», — говорит Ирина Абрамова.

Наконец-то у Кэрри появился свой дом с любящими хозяевами Источник: Ирина Абрамова