Сырье качают, НПЗ есть, а заправки пустые. Почему в нефтяной столице России — Тюмени — закончился бензин

Топливный кризис в нефтегазовом регионе набирает обороты Источник: Павел Красоткин / 72.RU

Топливный кризис в некоторых регионах России понемногу сходит на нет. Очереди на заправках исчезают, а цены перестают расти с бешеной скоростью. Но жителям Тюменской области в это трудно поверить: в регионе, где есть свой НПЗ, а у них самих и совсем рядом — в ХМАО и ЯНАО — вышки день за днем качают тонны нефти, за топливом стоят многочасовые очереди, ситуация пока только усугубляется.

Как так вышло, что в нефтяном регионе жители остались без главного нефтепродукта мира? Давайте разберемся с нашими коллегами из 72.RU.

Эпицентр топливного коллапса

В Тюмени и области топливный коллапс и не думает прекращаться. Жители утверждают, что стоят в пробках минимум час, а некоторые невезучие водители застревают и на 3, и на 4,5, и на все 6 часов. Вот несколько примеров.

— Стоим в очереди с трех утра, уже шесть часов. Приехали — бензина нет, встали в очередь. Вот только бензовоз в 08:00 приехал, час сливался. Еще полчаса будет отстаиваться, и где-нибудь в полдесятого начнут заправлять, — рассказали журналистам 72.RU Наталья и Ольга.

— Цены кусачие. С топливом стало значительно хуже. Его просто не стало. Стал реже заправляться. 10 раз подумаешь, прежде чем заправиться. Мне завтра надо ехать в Сургут, надо залить 50 литров. Стою здесь и жду, хоть сколько-то да налью. Мне 95-й бензин нужен, но и 92-й залью, — говорит Дмитрий.

— Мне не повезло. Это пятая заправка, где я сегодня была, и везде передо мной заканчивался бензин. До этого всё было нормально, это только в последние дни так. Заправляюсь по мере необходимости, — поделилась жительница Тюмени Ольга.

Заправки в городе могут открыться и закрыться несколько раз за сутки. Привезли бензин — рабочий день начался. Если закончился, то закрываются. Некоторые жители переходят на автобусы.

— Теперь 95-й сложно найти, а раньше везде был. Реже на машине стали ездить. В автобусе, оказывается, кондиционер есть. Мы вообще удивились этому. Давно не ездили просто, а тут сезон открыли, — говорят тюменцы Лиана и Дмитрий.

Очередь на АЗС в Тюмени 27 июля Источник: Анатолий Кузнецов / 72.RU

Заправки опустели не только в столице области, но и в районах. Например, в Казанском округе из-за кризиса нечем заправлять автобусы. Совсем не осталось работающих заправок в ряде сёл региона, а в Ялуторовске — небольшом городе под Тюменью — люди создают многочасовые очереди на одной из АЗС.

Ситуация усугубилась и тем, что сразу несколько популярных заправок либо незадолго до начала кризиса, либо в самом начале решили уйти «на реконструкцию». На данный момент в городе и области закрыто большинство АЗС сети «Лукойл», ушли на ремонт три крайне популярные точки «Газпромнефти». На этом фоне местные сети АЗС стали поднимать стоимость — цена местами достигла 175 рублей за литр АИ-95.

При этом ситуация в соседних регионах, очевидно, стабилизируется. Так, в Екатеринбурге водители говорят, что на АЗС уменьшились очереди, в Омской области сняли ограничения на отпуск бензина в бак, а в Кургане проблем с заправкой будто и не было вообще. Сейчас, как сообщают журналистам местные жители, очередей за бензином там нет.

По рассказам местных жителей, практически нет проблем с топливом и в Югре, хотя регион, входящий в Большую Тюменскую область, традиционно логистически более сложный, не говоря уже о Ямале.

А что происходит в других регионах? В Москве, Санкт‑Петербурге и Ленинградской области лимиты сняты на АЗС «Лукойла» и Teboil. На трассах и в отдельных регионах смягчают правила и другие крупные сети. Например, «Роснефть» и «Башнефть» тоже подняли планку до 50 литров на автомобиль. При этом правила на разных станциях могут отличаться. На многих московских АЗС «Газпромнефти» лимит в 30 литров сохраняется только при оплате через мобильное приложение. В Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, а также на трассе М‑4 «Дон» «Газпром» ограничения снял, но в Нижегородской, Орловской и Тульской областях они еще действуют, пишут коллеги.

Эта очередь считается маленькой, время ожидания здесь — 40 минут Источник: Павел Красоткин / 72.RU

Разве в вотчине нефтяников не должно быть много бензина?

Почему так складывается? Ведь вроде и добывают нефть прямо здесь, в регионе, и даже НПЗ свой есть. А топлива не хватает. На самом деле при детальном рассмотрении всё гораздо сложнее.

Во-первых, в Тюменской области, вопреки общему заблуждению, практически не добывают нефть. Основная часть добытого приходится на соседнюю Югру — более 40% от всей нефти в России, кстати. Месторождения, существующие только в одном округе, на севере Тюменской области, уже достаточно сильно выработаны и обводнены (если упрощать, это значит, что воды в скважине много, а нефти — мало. — Прим. ред.).

Бензин в Тюменской области тоже привозной. На «Лукойл» его везут из Пермского края и других НПЗ компании, а на «Газпромнефть» — с Омского НПЗ, атакованного беспилотниками. Других сетевых АЗС здесь нет: «Роснефть», TATNEFT, ННК и другие крупные вертикально интегрированные компании не зашли в регион.

А чем тогда занимается Тюменский НПЗ?

В одном из районов Тюмени действительно действует большой завод по переработке нефтепродуктов. Однако он производит в основном дизельное топливо. К тому же 25 июля завод подвергся атаке БПЛА, из-за чего на территории случился пожар.

Вот что о заводе говорит доцент кафедры экономической теории и прикладной экономики ТюмГУ Иван Вилков.

— Объем производства на Тюменском НПЗ гораздо меньше, чем на омском, поскольку изначально тюменский завод создавался для производства дизельного топлива, — объяснил он.

Территория Тюменского НПЗ Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Об этом же говорит и руководство завода. В материале 72.RU представители Тюменского НПЗ сообщали, что обычный бензин они тоже делают, он основной продукт — дизельное топливо стандарта «Евро-5». В 2023-м завод произвел 3% всего дизеля России.

Почему у соседей всё хорошо?

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отмечает, что дело здесь может быть в перераспределении топлива по регионам.

— Правительство, крупные компании и региональные власти мониторят ситуацию и перекидывают топливо из одного субъекта в другой. Для этого как раз таки и снижалась доля обязательных продаж топлива на бирже бензина и дизеля, чтобы топливо, которые ранее там продавали компании, как раз как резерв перекидывать из региона в регион. Поэтому, если какие-то НПЗ получают повреждения, которые снабжают конкретный регион, то приходится везти бензин с других НПЗ, — рассуждает Юшков.

Он считает, что именно такая ситуация могла сложиться в Тюменской области: из-за этого в одном регионе становится меньше топлива, а у соседей — больше. Возможно, в ближайшее время ситуация может измениться: процесс переброски резервов из одной области в другую очень динамичный, отмечает он.

Вторая распространенная причина проблем может заключаться банально в количестве больших игроков на рынке.

— Чем больше в регионе так называемых независимых АЗС, тем больше проблем, потому что на заправках ВИНК топливо появляется быстрее. И, как правило, цены там остаются в районе мая-июня. А независимые АЗС покупают топливо на рынке, где цена очень высока. Поэтому и стоимость литра они вынуждены поднимать, — объясняет Игорь Юшков.

Бензин по 175 рублей на независимой АЗС «Кондор» в Тюмени Источник: Павел Красоткин / 72.RU

Пик кризиса позади? И да, и нет

Ранее эксперты прогнозировали, что ситуация может наладиться в сентябре этого года. Мы спросили у Игоря Юшкова, является ли этот прогноз до сих пор актуальным.

— И то, что рынок насыщается топливом класса «Евро-3», и то, что ряд НПЗ выходит из ремонтов, играет позитивную роль, рынок насыщается. Но почему мы говорим про сентябрь? В этом месяце у нас начинается снижение объемов потребления бензина прежде всего. Люди возвращаются в города, и вот эта проблема уходит, — говорит эксперт.

При этом август традиционно является месяцем с пиковым объемом потребления за весь год. Это касается и бензина, и дизеля. Осенью же всё традиционно пойдет на спад. Поэтому даже при нынешнем объеме производства, когда топлива не хватает, в сентябре «будет попроще» — так считает Юшков.