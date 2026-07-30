Оазис посреди тайги: что посмотреть в сибирском городке, который отстроил главный нефтяной магнат России

В городе много интересных мест Источник: Мария Романова / Городские медиа

Лето — время ярких поездок. В очередной отпуск журналист 86.RU отправилась не к морю, а на сервер — в югорский Когалым. Место, связанное с именем главного миллиардера страны Вагита Алекперова, по-хорошему удивило. Что посмотреть в городе — в рассказе от первого лица.

История Когалыма тесно связана открытием крупных нефтяных месторождений и именем основателя «Лукойла» Вагита Алекперова, который не жалеет средств для того, чтобы город процветал и был настоящей жемчужиной Западной Сибири.

Вагит Алекперов — крупный российский предприниматель, миллиардер и основатель нефтедобывающей компании «Лукойл». Он стабильно входит в число богатейших людей России по версии журнала Forbes, а в 2024 и 2025 годах возглавлял рейтинг самых богатых россиян.

В поездку мы с семьей отправились на автомобиле. Сначала решили арендовать квартиру, но потом остановили выбор на небольшой частной гостинице. Номер в сутки на двоих стоил 4000–4500 рублей. Территория мини-отеля большая, чистая и уютная. Во дворе рядом с кедрами и рябиной можно было посидеть за столиком и попить кофе.

В первый день мы отправились в главные достопримечательности города, расположенные в ТРЦ «Галактика»: океанариум, оранжерею и аквапарк .

Аквапарк небольшой, но очень симпатичный Источник: Анастасия Шевякова / 86.RU

Аквапарк «На гребне волны» не очень большой, но располагается под стеклянным куполом, что однозначно является плюсом. В солнечную погоду создается ощущение, что находишься на южном пляже. На территории много лежаков и несколько водных аттракционов, предназначенных в том числе для самых маленьких посетителей. В начале каждого часа в аквапарке запускают искусственную волну.

Оранжерея состоит из нескольких условных садов, которые погружают посетителей в субтропики. Такой эффект создают большие зеленые стены. Яркие птицы, игуаны, пауки, муравьи и рыбки в пруду вызывают приятные ощущения. И дышать тут хочется полной грудью.

Настоящая жемчужина Когалыма — океанариум, не уступающий зарубежным аналогам. Тоннель позволяет посетителям совершить реалистичную, но безопасную прогулку по морскому дну, внутри толщи воды, наблюдая жизнь обитателей океанских глубин. Акулы, скаты, мурены — яркие обитатели Красного моря не оставляют равнодушным.

В океанариуме Когалыма более 3500 рыб Источник: Анастасия Шевякова / 86.RU

На обитателей океанариума можно смотреть часами Источник: Анастасия Шевякова / 86.RU

В следующие два дня мы исследовали сам город. Утром, пообедав в новом заведении известного ресторатора Антона Пинского «Четыре сыра», отправились гулять.

В открытии ресторана принимали участие губернатор Югры Руслан Кухарук и миллиардер Вагит Алекперов Источник: Анастасия Шевякова / 86.RU

Первое, что встретилось по дороге, — музыкальная школа имени Александры Пахмутовой . У входа располагается памятник композитору и ее супругу поэту-песеннику Николаю Добронравову. Это не просто скульптура, а целый дизайнерский ансамбль. Одна из его ярких особенностей — свитки с бессмертными строчками их произведений.

Скульптура расположена у детской музыкальной школы Источник: Анастасия Шевякова / 86.RU

На свитках — строки любимых многими песен Источник: Анастасия Шевякова / 86.RU

Дальше мы дошли до здания «Лукойла», рядом с которым располагается небольшой уютный сквер Валерия Грайфера — выдающегося ученого, одного из основоположников отечественной добывающей промышленности. Здесь также можно увидеть скульптурные композиции, посвященные знаменитым нефтяникам и руководству предприятий региона.

В Когалыме чтят память людей, которые развивали город Источник: Анастасия Шевякова / 86.RU

Источник: Анастасия Шевякова / 86.RU

В нескольких минутах ходьбы от сквера располагается «Парк Победы» с внушительным бронзовым обелиском коленопреклоненного воина и экспозицией военной и гражданской техники. Там можно увидеть танки, пушки, пассажирский ТУ-154 и военные самолеты, а еще паровоз с вагонами и импровизированным перроном. Территория парка большая, можно погулять, посидеть на скамейке в тени сосен. А вот перекусить не получится — точек общепита в парке нет.

Источник: Анастасия Шевякова / 86.RU

Источник: Анастасия Шевякова / 86.RU

Источник: Анастасия Шевякова / 86.RU

Источник: Анастасия Шевякова / 86.RU

Источник: Анастасия Шевякова / 86.RU

Источник: Анастасия Шевякова / 86.RU

Источник: Анастасия Шевякова / 86.RU

После мы отправились к местному театру, филиалу государственного академического Малого театра России . Здание впечатляет, снаружи оно не уступает своим столичным аналогам. Рядом располагается белоснежная ротонда, а чуть в стороне — центральная площадь города с променадом и скульптурной композицией «Летописи России» Зураба Церетели.

Один из самых красивых памятников Когалыма — «Летописи России» Источник: Анастасия Шевякова / 86.RU

Российско-грузинский художник разработал для северного города памятник высотой 8 метров в виде старинных книг, сложенных друг на друга. Каждая из них олицетворяет русские летописи: «Повесть временных лет», «Сказание о Мамаевом побоище», «Слово о полку Игореве» и многие другие. По задумке автора, скульптура символизирует лестницу, по которой человек взбирается на вершину знаний.

Центр Когалыма ухоженный, с элементами подсветки и белоснежными искусственными деревьями Источник: Анастасия Шевякова / 86.RU

Такие необычные декоративные деревья можно встретить по всему городу Источник: Анастасия Шевякова / 86.RU

Здание местного театра Источник: Анастасия Шевякова / 86.RU

Источник: Анастасия Шевякова / 86.RU

Источник: Анастасия Шевякова / 86.RU

Неподалеку от центральной площади расположен макет города под стеклянным куполом Источник: Анастасия Шевякова / 86.RU

Симпатичный мишка — символ Когалыма Источник: Анастасия Шевякова / 86.RU

Еще одна из многочисленных скульптурных композиций Когалыма — часы Источник: Анастасия Шевякова / 86.RU

На третий день мы отправились смотреть одно из знаковых мест города — Рябиновый бульвар , который начинается от здания «Лукойла». Это променад с площадью, фонтанами и несколькими скульптурными композициями, которые устанавливали в разные годы к годовщинам градообразующей нефтяной компании. В путеводителях это место называют «пешеходным сердцем» и визитной карточкой Когалыма. К сожалению, насладиться в полной мере прогулкой по Рябиновому бульвару не удалось: в некоторых его частях летом идет ремонт.

Протяженность Рябинового бульвара — около 650 метров Источник: Анастасия Шевякова / 86.RU

На Рябиновом бульваре расположена стела «Пламя» — одна из самых красивых достопримечательностей города Источник: Анастасия Шевякова / 86.RU

Вечером скульптура смотрится особенно красиво благодаря подсветке, но и днем она впечатляет Источник: Анастасия Шевякова / 86.RU

Бронзовая скульптура высотой 8,5 метра в виде нефтяной капли располагается в самом конце бульвара Источник: Анастасия Шевякова / 86.RU

А вот в Парке первопроходцев удалось и погулять, и перекусить. Это настоящий оазис для отдыха и спорта площадью более 200 тысяч кв. м. Там располагается искусственное озеро, скейт-парк, прогулочные тропинки, велодорожки и большая детская площадка. Особую атмосферу локации придают тематические зоны с арт-объектами и топиарными фигурами. Приятно удивила небольшая площадь с кафешками и общественный туалет, расположенный рядом. В нем было чисто.

Когалым — очень зеленый город Источник: Анастасия Шевякова / 86.RU

В Парке первопроходцев можно выпить чай или кофе, посидеть у воды и погулять Источник: Анастасия Шевякова / 86.RU

Парк первопроходцев — одно из самых живописных мест Когалыма Источник: Анастасия Шевякова / 86.RU

Завершили знакомство с Когалымом мы посещением православного Храма святой мученицы Татианы , покровительницы студенчества. Стены и свод церкви расписаны в сербско-византийском стиле. Концепцию разработали члены Союза художников России. Главные темы стенописи — сюжеты из жития Петра и Февронии и Крещения Руси.

Источник: Анастасия Шевякова / 86.RU

Источник: Анастасия Шевякова / 86.RU

Поездка в Когалым оставила самые приятные эмоции. Город очень зеленый, чистый и ухоженный. Буквально на каждом шагу встречаются скульптурные композиции, интересные детали благоустройства. Каждый день, гуляя по городу, мы проходили по 12–13 тысяч шагов. Для неспешных прогулок по Когалыму лучше выбрать летние или осенние месяцы, а в океанариум, аквапарк и Малый театр можно приехать и зимой.