На 82-м году жизни скончался легендарный баскетболист Иван Едешко

«Иван Иванович — легенда и огромной души человек. Всегда был классным, смешным. Иван Иванович производил впечатление дядьки. Было ощущение, что это твой дедушка. Мне посчастливилось поиграть под его руководством, дружить с ним, считать его своим наставником и близким дорогим другом. Очень горько и жалко. Но хочется сказать, что Иван Иванович оставил колоссальную память о себе как игрок, как человек. Момент его золотого паса — один из самых значимых и известных за всю историю баскетбола и спорта в целом. У нас же и первенство России названо в честь Едешко. Великий человек, легенда. Пусть земля будет ему пухом. А мы точно будем его вспоминать и помнить. Он вписал свое имя в историю нашего баскетбола и спорта, — цитирует президента РФБ Андрея Кириленко „Матч ТВ“.