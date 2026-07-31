На 82-м году жизни скончался легендарный баскетболист Иван Едешко

На 82-м году жизни скончался олимпийский чемпион по баскетболу в составе сборной СССР Иван Едешко. Об этом сообщает Российская федерация баскетбола.
«Российская Федерация Баскетбола выражает искренние соболезнования родным и близким Ивана Ивановича, а также всем любителям баскетбола в связи с этой утратой. Мы скорбим вместе с вами», — написано на сайте РФБ.
Едешко — автор «золотого» паса на последних секундах финального матча Олимпиады‑1972. Тогда точный бросок Александра Белова принес сборной СССР победу над командой США со счетом 51:50.
«Иван Иванович — легенда и огромной души человек. Всегда был классным, смешным. Иван Иванович производил впечатление дядьки. Было ощущение, что это твой дедушка. Мне посчастливилось поиграть под его руководством, дружить с ним, считать его своим наставником и близким дорогим другом. Очень горько и жалко. Но хочется сказать, что Иван Иванович оставил колоссальную память о себе как игрок, как человек. Момент его золотого паса — один из самых значимых и известных за всю историю баскетбола и спорта в целом. У нас же и первенство России названо в честь Едешко. Великий человек, легенда. Пусть земля будет ему пухом. А мы точно будем его вспоминать и помнить. Он вписал свое имя в историю нашего баскетбола и спорта, — цитирует президента РФБ Андрея Кириленко „Матч ТВ“.
Едешко также чемпион мира, двукратный чемпион Европы, обладатель Кубка европейских чемпионов и восьмикратный чемпион СССР в составе ЦСКА.
По завершении карьеры игрока он стал тренером. В штабе сборной СССР он стал чемпионом мира в 1982 году, трижды становился чемпионом России с ЦСКА — как главный тренер и ассистент.
Информация о прощальной церемонии будет опубликована на сайте баскетбольного клуба ЦСКА 31 июля.