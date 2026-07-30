«Могут проехать только джипы»: экс-мэр Ярославля раскритиковал состояние своего двора в центре

Экс-мэр Ярославля пожаловался на ямы во дворе своего дома Источник: Александр Куренной / 76.RU

Экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов приехал в Ярославль и ужаснулся, в каком состоянии находится двор его дома № 26 на улице Свердлова. В частности, бывшего главу города поразило количество ям, которыми испещрена дорога вдоль подъездов.

«Здесь проехать могут только джипы и грузовики. Таксисты отказываются сюда приезжать. В таком состоянии двор находится уже несколько лет», — возмутился Евгений Урлашов.

Политик упрекнул в происходящем главу Ленинского и Кировского районов — Юрия Емеца.

Мэр снял видео в своем дворе Источник: efimsvetlanov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В мэрии прокомментировали ситуацию. В частности, власти пояснили, что по Жилищному кодексу РФ, земельный участок с элементами озеленения и благоустройства, на котором расположен многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, принадлежит на праве общей долевой собственности собственникам помещений.

«Собственниками многоквартирного дома № 26 по ул. Свердлова в территориальную администрацию Кировского и Ленинского районов Ярославля был предоставлен протокол общего собрания для включения в губернаторский проект „Наши дворы“, которым предусмотрено благоустройства придомовой территории», — сообщили в пресс-службе городской администрации.

Включат ли территорию в программу и на какой год, пока не известно.