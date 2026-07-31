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Происшествия Смертельная встреча в джунглях: семиметровый питон целиком проглотил возвращавшегося с вечеринки мужчину

Смертельная встреча в джунглях: семиметровый питон целиком проглотил возвращавшегося с вечеринки мужчину

Рептилия напала на свою жертву из зарослей

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Питон задушил мужчину после съел | Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RUПитон задушил мужчину после съел | Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU

Питон задушил мужчину после съел

Источник:

Ольга Бурлакова / NGS.RU

В Индонезии питон длиной около семи метров проглотил 35-летнего мужчину, который возвращался домой с вечеринки. Об этом сообщает издание News.com.au.

Трагический случай произошел около трех часов ночи в провинции Северное Малуку. Мужчина шел пешком в деревню Вайсакай. Змея набросилась на него из зарослей, вцепилась в ногу и задушила его, прежде чем он успел сбежать.

Когда мужчина не вернулся домой, встревоженная семья отправилась на его поиски. Рядом с местом нападении родные обнаружила рюкзак пропавшего, сумку и сандалии, а также следы крови.

После этого родные пропавшего и жители деревни начали прочесывать джунгли. Позже в глубине леса они нашли неподвижного питона с неестественно раздутым телом. Чтобы извлечь тело, местные жители разрезали питону брюхо. Останки вернули семье для погребения.

Ранее туристка из Австрии осталась без ноги во время семейного отдыха в США. Акула напала на женщину на мелководье, когда она устанавливала подводную камеру. Жертве удалось отбиться от хищницы, но та успела сильно разорвать ей голень и покусать левую лодыжку. К счастью, в группе оказались двое врачей, которые оказали пострадавшей первую помощь до прибытия в больницу. Несмотря на это, спасти конечность медикам не удалось.

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Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Питон Рептилия Нападение Мужчина Джунгли
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