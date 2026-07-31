Смертельная встреча в джунглях: семиметровый питон целиком проглотил возвращавшегося с вечеринки мужчину

Питон задушил мужчину после съел Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU

В Индонезии питон длиной около семи метров проглотил 35-летнего мужчину, который возвращался домой с вечеринки. Об этом сообщает издание News.com.au.

Трагический случай произошел около трех часов ночи в провинции Северное Малуку. Мужчина шел пешком в деревню Вайсакай. Змея набросилась на него из зарослей, вцепилась в ногу и задушила его, прежде чем он успел сбежать.

Когда мужчина не вернулся домой, встревоженная семья отправилась на его поиски. Рядом с местом нападении родные обнаружила рюкзак пропавшего, сумку и сандалии, а также следы крови.

После этого родные пропавшего и жители деревни начали прочесывать джунгли. Позже в глубине леса они нашли неподвижного питона с неестественно раздутым телом. Чтобы извлечь тело, местные жители разрезали питону брюхо. Останки вернули семье для погребения.