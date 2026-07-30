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Образование Первокурсникам откроют доступ к официальным учебным ресурсам в MAX

Первокурсникам откроют доступ к официальным учебным ресурсам в MAX

Национальный мессенджер интегрировали в приемную кампанию 2026 года

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Проект «Цифровой вуз» в MAX объединил более 1000 вузов и филиалов | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUПроект «Цифровой вуз» в MAX объединил более 1000 вузов и филиалов | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Проект «Цифровой вуз» в MAX объединил более 1000 вузов и филиалов

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

Министерство образования России внедрило в MAX образовательные ресурсы. С сентября при зачислении студентам придёт уведомление от Госуслуг на официальные учебные чаты образовательных организаций в MAX. После зачисления в вузы первокурсники смогут присоединиться к учебным чатам, подписаться на официальные каналы и пользоваться чат‑ботами в едином цифровом пространстве.

— Интеграция с MAX позволяет вузам выстроить бесшовную коммуникацию со студентами с первого дня: от официальных учебных чатов до получения расписания. Уверен, что такие решения формируют новую культуру взаимодействия в образовательной среде. Уже сотни вузов активно используют платформу для решения актуальных образовательных задач и эффективной коммуникации со студентами, — прокомментировал замглавы Минобрнауки России Андрей Омельчук.

Проект «Цифровой вуз» в MAX объединил более 1000 вузов и филиалов, предоставляя платформу для бесшовной коммуникации, управления групповыми чатами, работы с чат‑ботами и расписанием занятий.

По словам вице‑президента по стратегическим проектам VK Рустама Хайбуллова, университеты активно осваивают возможности национального мессенджера: развивают официальные каналы, ведут групповые чаты, запускают собственные сервисы для поддержки приёмной кампании, взаимодействия со студентами, организации внеучебной деятельности. В MAX создано более 230 тысяч студенческих чатов — в них состоят свыше 2,4 млн участников. Вузы также активно развивают официальные каналы в нацмессенджере: их создано более 5 тысяч, а суммарная аудитория превышает 2,6 млн пользователей.

MAX — национальный мессенджер и цифровая платформа пользовательских сервисов. В начале июня количество пользователей превысило 125 миллионов.

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