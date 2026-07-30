Может съесть всё в вашем огороде: под Ярославлем обнаружили экзотическую улитку

Читательница сайта 76.RU обнаружила у себя на огороде огромную улитку.
— У меня на даче такая страсть, — сообщила она.
Участок расположен в Ярославском районе. Раньше такие огромные экземпляры там не водились.
Ярославский энтомолог Дмитрий Власов пояснил, что на фото — виноградная улитка.
— Это «пришелец» с юга. Виноградные улитки стали появляться в нашей области в начале 2000-х годов. Одно из объяснений этого — побег с ферм по их разведению, — рассказал ученый.
По словам Дмитрия Власова, такие улитки обожают сочные растения и поедают их в больших количествах.
— Практически все, что выращиваются на огородах им подойдет, — констатировал специалист.
При этом самих виноградных улиток люди употребляют в пищу. Их мясо считается диетическим продуктом. Есть фермы, где этих существ специально разводят. При этом эксперты не рекомендуют есть диких улиток, так как они могут накапливать токсины из растений, которыми питаются, а также быть переносчиками паразитов и бактерий.
Напомним, недавно на Тверицкой набережной в Заволжском районе Ярославля жители обнаружили опасных испанских слизней.