Может съесть всё в вашем огороде: под Ярославлем обнаружили экзотическую улитку

Вот такого монстра заметили под Ярославлем Источник: Читательница 76.RU

Читательница сайта 76.RU обнаружила у себя на огороде огромную улитку.

— У меня на даче такая страсть, — сообщила она.

Участок расположен в Ярославском районе. Раньше такие огромные экземпляры там не водились.

Ярославский энтомолог Дмитрий Власов пояснил, что на фото — виноградная улитка.

— Это «пришелец» с юга. Виноградные улитки стали появляться в нашей области в начале 2000-х годов. Одно из объяснений этого — побег с ферм по их разведению, — рассказал ученый.

По словам Дмитрия Власова, такие улитки обожают сочные растения и поедают их в больших количествах.

— Практически все, что выращиваются на огородах им подойдет, — констатировал специалист.

При этом самих виноградных улиток люди употребляют в пищу. Их мясо считается диетическим продуктом. Есть фермы, где этих существ специально разводят. При этом эксперты не рекомендуют есть диких улиток, так как они могут накапливать токсины из растений, которыми питаются, а также быть переносчиками паразитов и бактерий.