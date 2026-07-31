Яхта за 30 тысяч в час. Сколько в этом году стоят морские прогулки, экскурсии и джип-туры в Сочи

Если море надоело, можно поехать в горы Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

В Сочи — разгар сезона. В этом году он неспецифический и малолюдный. Несмотря на все отчеты властей, это действительно так. Отели полупустые, на пляжах нет столпотворения. Мало посетителей в кафе и ресторанах, зазывалы сорвали голоса, предлагая экскурсии и активности. Наши коллеги из SOCHI1.RU узнали, сколько стоят в этом году традиционные для побережья развлечения: яхтинг, джип-туры, морская рыбалка и другое.

«Банан» — утка вообще не простаивает Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

«Банан» — самое популярное развлечение

Человек с громкоговорителем на пляже грустит. Уже и голос сорвал, предлагая морские прогулки, но всё без толку. Желающих немного.

— Я получаю процент от приведенных на катер туристов. В этом году прямо очень плохо. Люди экономят даже на питании, что говорить о морских прогулках. К тому же сейчас есть ограничения на выход в море: мы можем только вдоль берега ходить, — рассказывает Антон, продавец экскурсий.

Говорит, что цены не ломят. По сравнению с прошлым годом, они выросли на несколько сотен рублей. Так, групповая морская прогулка в открытое море на парусной яхте с видом на море и горы, с «поиском дельфинов» стоит 2 тысячи рублей с человека за полтора часа. В прошлом году — 1800 рублей. Индивидуальная прогулка — 12 тысяч рублей за час. На борт яхта берет 11 человек. Полтора часа на парусной яхте — 9 тысяч рублей, на яхте «Бриз», вместимостью 11 человек, — 20 тысяч рублей за час, яхта «Азимут» берет на борт столько же пассажиров, но час на ней стоит 30 тысяч рублей. Прокат гидроцикла на 60 минут — 18 тысяч рублей.

Морская рыбалка — 3 тысячи рублей с человека за час. За это время нужно не только успеть поймать рыбу, но и приготовить ее, да еще искупаться в открытом море. Индивидуальная рыбалка — 26 тысяч рублей в час. Самое популярное развлечение в Сочи во все времена — «банан», он, в отличие от яхт, не простаивает: чтобы на нем прокатиться, выстраиваются очереди. Всё удовольствие — тысяча рублей за 15 минут и порция адреналина. Новинка этого сезона — морская прогулка на закате с кормлением дельфинов. Стоимость бюджетная — 2 тысячи рублей с человека в час.

— Эту морскую прогулку любят наши гости, она пользуется популярностью. Но не всегда к нам приплывают дельфины, поэтому получаем негативные отзывы. Тут как повезет, мы же дельфинам не можем приказать, чтобы они приплыли. Зато когда они появляются, все без исключения в восторге, — говорит Антон.

Тысяча рублей за 15 минут удовольствия Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Абхазия и животные

Этим летом пользуются популярностью туры к животным — в парк слонов и в абхазский парк львов, рассказала корреспонденту SOCHI1.RU гид Оксана Турова. Парк слонов — относительно новое место, поэтому мало кто из туристов там был.

— Тур в парк слонов стоит 5000 рублей для взрослого, 4700 рублей — для ребенка. В стоимость заложен трансфер. Люди вообще любят общаться с животными. Популярен парк альпак на «Розе Хутор». А также сафари-тур в парк львов «Прайд» в Абхазии, стоимость его — 5000 рублей за взрослого и 4500 — за ребенка. Львы там живут в природной среде, но всё продумано и безопасно, — сообщила Оксана.

По ее словам, абхазское направление в этом году популярно как никогда из-за повышенного интереса и доступных цен на экскурсии. Так, тур «Золотое кольцо Абхазии» стоит всего 2700 рублей для взрослого и 2500 рублей — за ребенка. А в программе — все достопримечательности Гагры, озеро Рица, водопады, Ново-Афонский монастырь, станция Псырцха, Пицунда и дегустации.

Джип-туры в каньон Хашупсе стоят 2800 рублей, на Гегский водопад — 3100 рублей за взрослого и 2900 рублей — за ребенка. Столько же стоят джип-туры на популярные сочинские объекты. В каньон Псахо с посещением Ахштырской пещеры — 2000 рублей с человека. Конные экскурсии по нацпарку через лес и горную речку стоят от 2400 рублей.

— В этом сезоне у молодежи популярны горные сап-туры. Например, в каньон Чертовы ворота. Стоимость с трансфером — 6500 рублей, без трансфера — 4500 рублей + 300 рублей за посещение нацпарка. Всё оборудование — вплоть до водонепроницаемого чехла для телефона — предоставляется. Квадро-туры тоже любят туристы. Их стоимость — от 3700 рублей за час, — сообщила Оксана.

Сочинские каньоны очень красивы Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Нужны новые объекты

По мнению туристов, Сочи нужно развивать новые объекты для посещения. Они появляются крайне редко, что расстраивает постоянных отдыхающих.

— Мы уже много лет каждое лето отдыхаем в Сочи, посмотрели уже всё и по многу раз. Что-то новое появляется крайне редко. Нужно же чем-то удивлять туристов, — считает отдыхающая из Тулы Светлана Перевалова.

— Мы ездили в парк слонов и к альпакам в горы. Дети очень довольны. Общение с животными — это всегда приятно. Очень понравились каньоны: Чертовы ворота, Псахо. Настолько в Сочи природа прекрасная и разнообразная, мы даже не ожидали. Впервые здесь и мы очень довольны, — рассказал турист из Челябинска Петр Зверинцев.