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Здоровье Риск ниже на треть: ученые нашли неожиданный способ защиты от деменции, и он уже работает

Риск ниже на треть: ученые нашли неожиданный способ защиты от деменции, и он уже работает

Однако не все практикующие врачи настроены так оптимистично

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К старости нужно готовиться заранее | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUК старости нужно готовиться заранее | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

К старости нужно готовиться заранее

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Сразу уточним: лекарства, которое полностью вылечило бы наступившую деменцию, пока нет. Но это не значит, что мы бессильны. Сейчас в научном мире успешно развиваются два главных направления: активное предотвращение болезни и разработка новых препаратов для ее замедления. Подробности — в материале MSK1.RU.

Главное открытие ученых: почти половину рисков деменции можно предотвратить

Этим летом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила новое издание руководства по снижению риска когнитивных нарушений и деменции. В нем утверждается, что до 45% риска развития деменции связано с факторами, которые мы можем контролировать. Это колоссальная цифра!

Вместо того чтобы ждать появления симптомов, ученые призывают действовать на опережение — начинать заботиться о здоровье мозга как можно раньше, буквально с юности, и продолжать делать это всю жизнь.

Что конкретно можно делать уже сейчас?

  • Держать под контролем давление и сахар: Высокое кровяное давление, диабет и высокий холестерин — прямые враги для мозга. Их лечение — один из главных способов снизить риск;

  • больше двигаться: умеренная, но регулярная физическая активность (например, быстрая ходьба) — это одно из самых надежных средств профилактики;

  • тренировать мозг: учиться новому, читать, разгадывать головоломки, осваивать иностранные языки — всё это создает «когнитивный резерв», который помогает мозгу дольше сопротивляться болезни;

  • общаться и не замыкаться в себе: социальная изоляция и одиночество сильно повышают риск деменции. Поддерживайте связи с друзьями и семьей;

  • правильно питаться: полезны средиземноморская диета и MIND-диета (рыба, оливковое масло, орехи, ягоды).

А вот витаминные добавки (B, E, омега-3, мультивитамины) для профилактики деменции принимать бесполезно, если у вас нет их дефицита.

А еще оказывается, что на развитие болезни может существенно влиять качество сна, слуха и… здоровье зубов и десен! Подробные исследования были проведены учеными в США и Японии.

«Нет, сама по себе тренировка ума не застрахует от деменции. Если у человека нарушается обмен определенных белков в головном мозге и начинают стремительно умирать нервные клетки, болезнь всё равно наступит. Но если вы интеллектуально активный человек и при этом заболели деменцией, то вы дольше и лучше проживете с этим диагнозом — такая связь есть», — считает врач-геронтопсихиатр, кандидат медицинских наук Мария Гантман.

Новые надежды и побочные эффекты

Помимо профилактики, ученые активно ищут лекарства, способные остановить разрушение мозга.

В июле на крупнейшей конференции по болезни Альцгеймера (AAIC 2026), проходившей в Лондоне, большой интерес вызвал новый, пока еще экспериментальный препарат диранерсен (diranersen). Его цель — не амилоидные бляшки, о которых все слышали, а другой белок — тау (tau), который образует смертоносные клубки внутри нервных клеток. Результаты клинических испытаний (они еще продолжаются) обнадеживают: препарат значительно снизил уровень тау в мозге и замедлил снижение когнитивных способностей у пациентов на ранней стадии болезни на 26–50%.

Однако настоящий прорыв возможно произойдет при сочетании лекарственной терапии и специальных тренировок. Например, результаты масштабного двухлетнего исследования в 11 странах Латинской Америки доказали, что интенсивное изменение образа жизни (адаптированные под местную культуру физические тренировки, диета с авокадо и киноа, когнитивный тренинг) улучшает когнитивные функции и память на 55% эффективнее, чем стандартные рекомендации!

«Старые» лекарства в новом качестве

Кроме создания дорогих лекарств с нуля ученые исследуют уже существующие препараты от других болезней, которые могли бы помочь при деменции. При успехе такое лечение может стать доступным не только быстрее, но и стоить в разы дешевле. А успехи уже есть. Так, в статье, опубликованной в престижном научном журнале PNAS, исследователи сообщили, что один распространенный антидепрессант в опытах (пока на мышах) не только улучшил состояние мозга, но и восстановил связи между нейронами.

Еще больший интерес (не только у врачей) вызвала и обнаруженная учеными связь между вакцинацией от опоясывающего герпеса и снижением риска деменции.

Исследования позволили предположить, что вакцинация от опоясывающего герпеса может снизить риск развития деменции примерно на 20%. По данным исследователей, защитный эффект в целом сильнее выражен у женщин. У них риск снижался на 27% (против 20% в среднем). Кроме того, было отмечено снижение смертности среди людей, у которых деменция уже была диагностирована (почти на 30%).

Ученые предлагают несколько объяснений этому эффекту и допускают, что, скорее всего, работает их комбинация.

  1. Подавление вируса: вирус герпеса может «дремать» в нервных клетках, а при пробуждении вызывать воспаление в мозге и повреждение сосудов, что приближает деменцию. Вакцина же не дает вирусу активизироваться.

  2. Общая «тренировка» иммунитета — это еще более революционная идея. Компоненты вакцины (особенно усилитель иммунного ответа — адъювант AS01) сами по себе могут «настраивать» иммунную систему так, что она лучше борется с воспалительными процессами в мозге.

Как это применяется на практике сегодня? Несмотря на многообещающие исследования, вакцинация от опоясывающего герпеса пока еще не рекомендована как средство профилактики деменции. Ее основная и подтвержденная цель — предотвращение самого опоясывающего герпеса и его осложнений (например, постгерпетической невралгии). С этой целью ВОЗ рекомендует ее взрослым старше 50 лет, а также людям с ослабленным иммунитетом, начиная с 18 лет.

«Побочный эффект от вакцины от опоясывающего герпеса, о котором говорят и пишут, — это, к сожалению, скорее попытка выдать желаемое за действительное. Сообщения о каких-то новых перспективных препаратах от деменции, в частности, появляются в мире с периодичностью в несколько лет, и потом так же быстро о них забывают», — не поддержал наш энтузиазм профессор кафедры поликлинической терапии ФПДО МГМС, врач-кардиолог, геронтолог, гериатр Юрий Владимирович Конев.

А значит, на сегодняшний день пока самая надежная стратегия против деменции — это здоровый образ жизни на протяжении всей жизни. Знание и контроль рисков — это реальный шанс отсрочить болезнь или избежать ее вовсе.

По данным ВОЗ, деменция является седьмой по значимости причиной смерти и одной из основных причин инвалидности и иждивенчества среди пожилых людей во всём мире. На планете насчитывается порядка 57 миллионов человек с диагностированным синдромом. Его самая распространенная форма — болезнь Альцгеймера.

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Валентина ТерехинаВалентина Терехина
Валентина Терехина
корреспондент
Старческая деменция Деменция Болезнь Альцгеймера Когнитивное нарушение
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Комментарии
3
Гость
24 минуты
Если пользоваться логикой В.И.Ленина, то нашей "машине" не нужны пенсионеры и инвалиды долгожители!
Гость
26 минут
Что бы её отсрочить нужны деньги, большие деньги, ибо начиная с картофеля 2 недели назад по 30 продавался, а сейчас (нормальный, не зелёный...) от 70 Р.!!! Это в Ярославле.
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Гость
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