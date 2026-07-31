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Происшествия В горах Центральной Азии пропали 10 человек. Среди них — россиянка и знаменитый блогер-альпинист

В горах Центральной Азии пропали 10 человек. Среди них — россиянка и знаменитый блогер-альпинист

Людей ищут с вертолётов

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С горы сошла лавина | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUС горы сошла лавина | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

С горы сошла лавина

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

В Центральной Азии пропали не менее 10 человек — среди них россиянка с двойным гражданством и знаменитый альпинист Нирмал Пурджа (Nimsdai), передаёт пишет The tourism times. Трагедия случилась на горе Броуд‑Пик, высота которой составляет 8047 метров. На альпинистский маршрут сошла мощная лавина.

Нирмал Пурджа — легенда мирового альпинизма. В 2019 году он реализовал амбициозный проект Project Possible и установил невероятный рекорд — покорил все 14 восьмитысячников планеты всего за шесть месяцев и шесть дней. Сегодня он не только профессиональный скалолаз, но и популярный блогер. Его страница в Instagram* насчитывает свыше 2,2 миллиона подписчиков.

Вместе с ним на маршруте находились и другие опытные участники: альпинист из Омана в сопровождении двух шерпов из SST (Seven Summits Treks), спортсмен из Китая с шерпой из Imagine Nepal, два пакистанских гида и шерпа из Elite Exped. Также в составе группы была женщина с российско‑американским гражданством, её имя пока не раскрывается.

Сейчас на месте развёрнута поисково‑спасательная операция. К работе привлечены вертолёты, специалисты оценивают обстановку в зоне схода лавины и пытаются установить любые возможные следы группы.

*Принадлежит Meta — экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ.

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Гора Лавина ЧП Альпинист
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