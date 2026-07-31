Беспилотники атаковали склад Wildberries в Волгограде. В регионе пострадали пять человек

В Волгограде беспилотники атаковали склад Wildberries. Информацию об этом подтвердила пресс‑служба компании. На месте ЧП работают пожарные, при этом в Wildberries заявляют, что пострадавших среди сотрудников нет.
«Из-за атаки на логистическом объекте компании в Волгограде возникло возгорание. На месте работают пожарные расчеты.Предварительно пострадавших нет. Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах», — передали в компании.
Вместе с тем губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о пяти пострадавших в регионе. По его данным, в результате атаки загорелось промышленное предприятие топливно‑энергетического комплекса.