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Происшествия Беспилотники атаковали склад Wildberries в Волгограде. В регионе пострадали пять человек

Беспилотники атаковали склад Wildberries в Волгограде. В регионе пострадали пять человек

Также загорелось промышленное предприятие

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(фото из архива) | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU(фото из архива) | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

(фото из архива)

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

В Волгограде беспилотники атаковали склад Wildberries. Информацию об этом подтвердила пресс‑служба компании. На месте ЧП работают пожарные, при этом в Wildberries заявляют, что пострадавших среди сотрудников нет.

«Из-за атаки на логистическом объекте компании в Волгограде возникло возгорание. На месте работают пожарные расчеты.Предварительно пострадавших нет. Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах», — передали в компании.

Вместе с тем губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о пяти пострадавших в регионе. По его данным, в результате атаки загорелось промышленное предприятие топливно‑энергетического комплекса.

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Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
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Комментарии
1
Гость
1 минута
Ивработы! вы спите, отмечали после вчерашнего?
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