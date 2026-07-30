Как пользоваться Telegram, если Дурова внесли в перечень террористов? Все про покупку подписки, подарков и переписку

Объясняем, как работает закон в отношении мессенджера Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Не стоит опасаться покупки подписки и приобретения подарков в Telegram. Это не является финансированием терроризма, заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров.

«Речь идет о физическом лице — Дурове. Переводы Дурову лично — финансирование терроризма. Никакого решения в отношении социальных сетей, насколько я понимаю, принято не было. Это абсолютно разные вещи в правовом смысле», — отметил депутат в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

То есть решение Росфинмониторинга о блокировке активов основателя Telegram не распространяется на финансовые операции пользователей внутри сервиса. Оно касается только личных средств Дурова.

Пользоваться Telegram, а именно переписываться в нем или вести каналы, можно, добавил эксперт сферы информационных технологий Владимир Зыков. Прямого запрета для граждан сейчас нет.

Росфинмониторинг внес Дурова в перечень террористов и экстремистов, а ФСБ предъявила ему обвинение по статье о содействии террористической деятельности. Поводом послужило то, что администрация Telegram, по версии следствия, не удалила каналы и боты, которые украинские спецслужбы использовали для координации диверсий на территории России.