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Страна и мир Как пользоваться Telegram, если Дурова внесли в перечень террористов? Все про покупку подписки, подарков и переписку

Как пользоваться Telegram, если Дурова внесли в перечень террористов? Все про покупку подписки, подарков и переписку

Разъясняем все аспекты

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Объясняем, как работает закон в отношении мессенджера | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU Объясняем, как работает закон в отношении мессенджера | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Объясняем, как работает закон в отношении мессенджера

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Не стоит опасаться покупки подписки и приобретения подарков в Telegram. Это не является финансированием терроризма, заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров.

«Речь идет о физическом лице — Дурове. Переводы Дурову лично — финансирование терроризма. Никакого решения в отношении социальных сетей, насколько я понимаю, принято не было. Это абсолютно разные вещи в правовом смысле», — отметил депутат в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

То есть решение Росфинмониторинга о блокировке активов основателя Telegram не распространяется на финансовые операции пользователей внутри сервиса. Оно касается только личных средств Дурова.

Пользоваться Telegram, а именно переписываться в нем или вести каналы, можно, добавил эксперт сферы информационных технологий Владимир Зыков. Прямого запрета для граждан сейчас нет.

Росфинмониторинг внес Дурова в перечень террористов и экстремистов, а ФСБ предъявила ему обвинение по статье о содействии террористической деятельности. Поводом послужило то, что администрация Telegram, по версии следствия, не удалила каналы и боты, которые украинские спецслужбы использовали для координации диверсий на территории России.

Теперь Дурову заблокируют все банковские счета и активы на территории России. Он сможет получать или расходовать не более 10 тысяч рублей на каждого члена семьи, все остальные средства заморозят.

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Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
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Комментарии
1
Гость
6 минут
Дуров = Бен Ладан?
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Гость
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