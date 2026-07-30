НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

облачно, без осадков

ощущается как +17

0 м/c,

 749мм 94%
Подробнее
1 Пробки
USD 79,86
EUR 90,88
Затопило Ярославль — онлайн
Урлашов в Ярославле
Здесь был Пушкин
Что будет с Telegram
Осколки, похожие на БПЛА
Спасают валы
Продажа домов-памятников
Афиша на неделю
Политика Пострадавшим от атак на Wildberries бизнесменам подготовят меры поддержки

Пострадавшим от атак на Wildberries бизнесменам подготовят меры поддержки

Под ударами дронов оказались логистические центры в разных регионах России

Меры поддержки должны представить до 10 августа | Источник: читатель E1.RUМеры поддержки должны представить до 10 августа | Источник: читатель E1.RU

Меры поддержки должны представить до 10 августа

Источник:

читатель E1.RU

Вице-премьер Александр Новак поручил проработать меры поддержки пострадавших в результате атак на логистические центры предпринимателей. Соответствующее сообщение опубликовали в канале правительства в Max.

Поручение он дал в ходе заседания подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики. Участие в нем принял замглавы администрации президента Максим Орешкин, а также представители Минэкономразвития, Минфина, Федеральной налоговой службы, Центрального банка и бизнес-сообщества. Ключевым вопросом совещания стала оперативная помощь партнерам-продавцам компании РВБ, чьи товары пострадали в результате атак на логистические комплексы.

«Последствия воздушных атак нанесли ощутимый урон значительной части представителей малого и среднего бизнеса. В этой связи считаю необходимым сосредоточить работу комиссии на выработке конкретных предложений, направленных на скорейшее преодоление данных вызовов и оказание адресной поддержки пострадавшему бизнесу», — подчеркнул Александр Новак.

В свою очередь, глава Минэкономразвития Максим Решетников обозначил на совещании три ключевые задачи текущего момента:

  • обеспечить бесперебойные поставки товаров потребителям, восстановив и перестроив логистические цепочки;

  • помочь поставщикам и производителям возобновить деятельность;

  • подготовить системные меры по повышению устойчивости поставок, увеличению товарных запасов, а также по наращиванию гибкости и оперативности доставки.

Соответствующие проекты Минфин, Минэкономразвития и ФНС подготовят совместно с Центробанком и объединениями предпринимателей. Ведомства должны представить их до 10 августа.

За последний месяц беспилотники несколько раз атаковали склады и логистические центры Wildberries в разных регионах России. Налеты были по помещениям в Крыму, Санкт-Петербурге и области, а также в Екатеринбурге и Пензе.

ПО ТЕМЕ
Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Wildberries Дрон Атака Поддержка
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Части черепа просто не было»: студентка рассказала, как вернулась к жизни после ДТП, комы и трепанации
Алиса Алехина
Мнение
«Поступила жалоба — значит, врач виноват»: кардиохирург с 20-летним стажем разнес идею властей увольнять медиков за хамство
Роман Рисберг
Выполнил более 7000 лечебных и диагностических вмешательств на сердце и сосудах.
Мнение
«Машина просто полетела». Водитель сравнил бензин в Казахстане и России
Анатолий Кузнецов
Мнение
«Был только 100-й по 349 рублей». Как семья педагогов сэкономила на билетах и рванула в Крым на машине
Анна Скакунова
Мнение
Тепло для бюджета, но холодно в салоне зимой. Водитель 13 лет ездит на электрокаре: плюсы и минусы
Денис Дедюхин
Рекомендуем