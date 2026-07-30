Пострадавшим от атак на Wildberries бизнесменам подготовят меры поддержки

Вице-премьер Александр Новак поручил проработать меры поддержки пострадавших в результате атак на логистические центры предпринимателей. Соответствующее сообщение опубликовали в канале правительства в Max.
Поручение он дал в ходе заседания подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики. Участие в нем принял замглавы администрации президента Максим Орешкин, а также представители Минэкономразвития, Минфина, Федеральной налоговой службы, Центрального банка и бизнес-сообщества. Ключевым вопросом совещания стала оперативная помощь партнерам-продавцам компании РВБ, чьи товары пострадали в результате атак на логистические комплексы.
«Последствия воздушных атак нанесли ощутимый урон значительной части представителей малого и среднего бизнеса. В этой связи считаю необходимым сосредоточить работу комиссии на выработке конкретных предложений, направленных на скорейшее преодоление данных вызовов и оказание адресной поддержки пострадавшему бизнесу», — подчеркнул Александр Новак.
В свою очередь, глава Минэкономразвития Максим Решетников обозначил на совещании три ключевые задачи текущего момента:
обеспечить бесперебойные поставки товаров потребителям, восстановив и перестроив логистические цепочки;
помочь поставщикам и производителям возобновить деятельность;
подготовить системные меры по повышению устойчивости поставок, увеличению товарных запасов, а также по наращиванию гибкости и оперативности доставки.
Соответствующие проекты Минфин, Минэкономразвития и ФНС подготовят совместно с Центробанком и объединениями предпринимателей. Ведомства должны представить их до 10 августа.
За последний месяц беспилотники несколько раз атаковали склады и логистические центры Wildberries в разных регионах России. Налеты были по помещениям в Крыму, Санкт-Петербурге и области, а также в Екатеринбурге и Пензе.