Пострадавшим от атак на Wildberries бизнесменам подготовят меры поддержки

Меры поддержки должны представить до 10 августа Источник: читатель E1.RU

Вице-премьер Александр Новак поручил проработать меры поддержки пострадавших в результате атак на логистические центры предпринимателей. Соответствующее сообщение опубликовали в канале правительства в Max.

Поручение он дал в ходе заседания подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики. Участие в нем принял замглавы администрации президента Максим Орешкин, а также представители Минэкономразвития, Минфина, Федеральной налоговой службы, Центрального банка и бизнес-сообщества. Ключевым вопросом совещания стала оперативная помощь партнерам-продавцам компании РВБ, чьи товары пострадали в результате атак на логистические комплексы.

«Последствия воздушных атак нанесли ощутимый урон значительной части представителей малого и среднего бизнеса. В этой связи считаю необходимым сосредоточить работу комиссии на выработке конкретных предложений, направленных на скорейшее преодоление данных вызовов и оказание адресной поддержки пострадавшему бизнесу», — подчеркнул Александр Новак.

В свою очередь, глава Минэкономразвития Максим Решетников обозначил на совещании три ключевые задачи текущего момента:

обеспечить бесперебойные поставки товаров потребителям, восстановив и перестроив логистические цепочки;

помочь поставщикам и производителям возобновить деятельность;

подготовить системные меры по повышению устойчивости поставок, увеличению товарных запасов, а также по наращиванию гибкости и оперативности доставки.

Соответствующие проекты Минфин, Минэкономразвития и ФНС подготовят совместно с Центробанком и объединениями предпринимателей. Ведомства должны представить их до 10 августа.