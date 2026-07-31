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Происшествия Сербская полиция разыскивает пропавшую в Белграде россиянку

Сербская полиция разыскивает пропавшую в Белграде россиянку

О местонахождении девушки ничего не известно уже около недели

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Заявление о пропажи поступило спустя четыре дня после исчезновения | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUЗаявление о пропажи поступило спустя четыре дня после исчезновения | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Заявление о пропажи поступило спустя четыре дня после исчезновения

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Полиция Сербии разыскивает гражданку России, которая пропала в Белгороде. Об этом сообщили в МВД страны.

Речь идет о 27-летней Людмиле Турковой. Она пропала 25 июля вечером в районе Палилула, который является одним из муниципалитетов сербской столицы.

«Об исчезновении было заявлено в полицию, и в настоящее время ведутся поиски», — сообщили в МВД изданию ТАСС.

Согласно имеющимся данным, девушка сообщила своей знакомой, что собирается посетить ночной клуб, который находится неподалеку. Последнее текстовое сообщение она отправила родственникам примерно в 23:00. После этого она перестала отвечать на звонки.

В отделе по связям с общественностью посольства России, находящегося в Белграде, отметили, что просьба от близких Турковой поступила к ним 29 июля вечером. Представители дипломатической миссии подтвердили, что находятся в постоянном контакте со всеми сербскими государственными структурами, ответственными за данное дело, чтобы отслеживать дальнейшее развитие событий и оперативно реагировать на изменения.

Недавно мы рассказывали, что двое россиян — брат и сестра из Тюменской области пропали на курорте Паттайя в Таиланде. Они уехали из дома рано утром и перестали выходить на связь. По словам матери, за ее дочерью могли следить.

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Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
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