Сербская полиция разыскивает пропавшую в Белграде россиянку

Заявление о пропажи поступило спустя четыре дня после исчезновения Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Полиция Сербии разыскивает гражданку России, которая пропала в Белгороде. Об этом сообщили в МВД страны.

Речь идет о 27-летней Людмиле Турковой. Она пропала 25 июля вечером в районе Палилула, который является одним из муниципалитетов сербской столицы.

«Об исчезновении было заявлено в полицию, и в настоящее время ведутся поиски», — сообщили в МВД изданию ТАСС.

Согласно имеющимся данным, девушка сообщила своей знакомой, что собирается посетить ночной клуб, который находится неподалеку. Последнее текстовое сообщение она отправила родственникам примерно в 23:00. После этого она перестала отвечать на звонки.

В отделе по связям с общественностью посольства России, находящегося в Белграде, отметили, что просьба от близких Турковой поступила к ним 29 июля вечером. Представители дипломатической миссии подтвердили, что находятся в постоянном контакте со всеми сербскими государственными структурами, ответственными за данное дело, чтобы отслеживать дальнейшее развитие событий и оперативно реагировать на изменения.