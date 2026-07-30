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Страна и мир Тест Думаете, хорошо знаете Россию? Тогда угадайте город по одному памятнику

Думаете, хорошо знаете Россию? Тогда угадайте город по одному памятнику

Большинство ошибется уже на третьем вопросе

51
В каждом городе обязательно есть памятник, возле которого нужно сфотографироваться | Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RUВ каждом городе обязательно есть памятник, возле которого нужно сфотографироваться | Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

В каждом городе обязательно есть памятник, возле которого нужно сфотографироваться

Источник:

Анна Голубницкая / MSK1.RU

Лето — время отпусков, путешествий и новых впечатлений. Кто-то вдумчиво изучает каждый город, а кто-то за пару часов успевает пробежать все достопримечательности и поставить галочку в личном списке посещенных мест. А вы к каким туристам относитесь? Предлагаем проверить себя: сможете ли вы узнать город всего по одному памятнику?

Тест
1 / 10

В каком городе этот памятник?

Источник:

Анна Голубницкая / MSK1.RU

  • Великий Новгород

  • Ростов Великий

  • Углич

  • Сергиев Посад

2 / 10

Где можно увидеть этот монумент?

Источник:

Анна Голубницкая / MSK1.RU

  • Владимир

  • Переславль-Залесский

  • Кострома

  • Санкт-Петербург

3 / 10

В каком городе этот памятник?

Источник:

Анна Голубницкая / MSK1.RU

  • Нижний Новгород

  • Суздаль

  • Ярославль

  • Владимир

4 / 10

А какой вокзал украшает эта бронзовая композиция?

Источник:

Анна Голубницкая / MSK1.RU

  • Тюмень

  • Казань

  • Екатеринбург

  • Нижнекамск

5 / 10

Узнаёте место, где установлена скульптура?

Источник:

Анна Голубницкая / MSK1.RU

  • Петергоф

  • Гатчина

  • Стрельна

  • Ломоносов

6 / 10

Где сидит этот попрошайка?

Источник:

Анна Голубницкая / MSK1.RU

  • Москва

  • Челябинск

  • Казань

  • Чита

7 / 10

Эту скульптуру где сфотографировали?

Источник:

Анна Голубницкая / MSK1.RU

  • Архангельск

  • Мурманск

  • Кронштадт

  • Нарьян-Мар

8 / 10

Какой город украшает эта лошадиная голова?

Источник:

Анна Голубницкая / MSK1.RU

  • Псков

  • Смоленск

  • Омск

  • Екатеринбург

9 / 10

А место, где стоит эта скульптура, сможете угадать?

Источник:

Анна Голубницкая / MSK1.RU

  • Волгоградская область

  • Московская область

  • Тамбовская область

  • Липецкая область

10 / 10

А где установлен этот трактор?

Источник:

Анна Голубницкая / MSK1.RU

  • Челябинская область

  • Республика Башкортостан

  • Оренбургская область

  • Курганская область

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