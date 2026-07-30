Думаете, хорошо знаете Россию? Тогда угадайте город по одному памятнику

Лето — время отпусков, путешествий и новых впечатлений. Кто-то вдумчиво изучает каждый город, а кто-то за пару часов успевает пробежать все достопримечательности и поставить галочку в личном списке посещенных мест. А вы к каким туристам относитесь? Предлагаем проверить себя: сможете ли вы узнать город всего по одному памятнику?