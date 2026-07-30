Думаете, хорошо знаете Россию? Тогда угадайте город по одному памятнику

Лето — время отпусков, путешествий и новых впечатлений. Кто-то вдумчиво изучает каждый город, а кто-то за пару часов успевает пробежать все достопримечательности и поставить галочку в личном списке посещенных мест. А вы к каким туристам относитесь? Предлагаем проверить себя: сможете ли вы узнать город всего по одному памятнику?
В каком городе этот памятник?
Великий Новгород
Ростов Великий
Углич
Сергиев Посад
Где можно увидеть этот монумент?
Владимир
Переславль-Залесский
Кострома
Санкт-Петербург
В каком городе этот памятник?
Нижний Новгород
Суздаль
Ярославль
Владимир
А какой вокзал украшает эта бронзовая композиция?
Тюмень
Казань
Екатеринбург
Нижнекамск
Узнаёте место, где установлена скульптура?
Петергоф
Гатчина
Стрельна
Ломоносов
Где сидит этот попрошайка?
Москва
Челябинск
Казань
Чита
Эту скульптуру где сфотографировали?
Архангельск
Мурманск
Кронштадт
Нарьян-Мар
Какой город украшает эта лошадиная голова?
Псков
Смоленск
Омск
Екатеринбург
А место, где стоит эта скульптура, сможете угадать?
Волгоградская область
Московская область
Тамбовская область
Липецкая область
А где установлен этот трактор?
Челябинская область
Республика Башкортостан
Оренбургская область
Курганская область