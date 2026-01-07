НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Семиклассник справится, даже не напрягаясь, а вы? Пройдите этот тест по географии для школьников

Семиклассник справится, даже не напрягаясь, а вы? Пройдите этот тест по географии для школьников

Проверьте, сможете ли вы потягаться знаниями с учениками

Пройдите тест по географии

Многие знания, полученные в школе, но не используемые регулярно в повседневной жизни, словно давно прочитанные книги пылятся на дальних полках человеческой памяти. Хотя когда-то практически каждый из нас мог назвать правильный ответ на тот или иной вопрос учителя, не задумываясь ни на минуту.

Со временем базовые знания по школьным предметам вытесняют более актуальные вопросы и задачи, с которыми взрослые люди сталкиваются постоянно. Но помнить азы — полезно и даже необходимо.

Поэтому предлагаем пройти новый выпуск нашего теста по географии. Правильные ответы на него без труда даст любой семиклассник, а вот взрослым придется напрячь извилины и забраться в недры собственной памяти, чтобы набрать максимальный балл.

Тест по географии
Назовите столицу Марокко

  • Касабланка

  • Марракеш

  • Рабат

Попробуйте пройти предыдущий выпуск теста по географии. Чтобы набрать максимальный балл, нужно будет вновь вспомнить школьную программу.

Если вы настоящий фанат советского кино, то попробуйте пройти этот тест. Набрать даже половину правильных ответов под силу не каждому.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Комментарии
Гость
40 минут
Надо же поддерживать школьный уровень, пригодится в жизни!
Гость
40 минут
А ведь география — это не только страны, но и природные явления!
Гость
