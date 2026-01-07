Семиклассник справится, даже не напрягаясь, а вы? Пройдите этот тест по географии для школьников

Пройдите тест по географии Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Многие знания, полученные в школе, но не используемые регулярно в повседневной жизни, словно давно прочитанные книги пылятся на дальних полках человеческой памяти. Хотя когда-то практически каждый из нас мог назвать правильный ответ на тот или иной вопрос учителя, не задумываясь ни на минуту.

Со временем базовые знания по школьным предметам вытесняют более актуальные вопросы и задачи, с которыми взрослые люди сталкиваются постоянно. Но помнить азы — полезно и даже необходимо.

Поэтому предлагаем пройти новый выпуск нашего теста по географии. Правильные ответы на него без труда даст любой семиклассник, а вот взрослым придется напрячь извилины и забраться в недры собственной памяти, чтобы набрать максимальный балл.

Тест Пройден 45 раз Тест по географии 1 / 7 Назовите столицу Марокко Касабланка

Марракеш

Рабат Продолжить

Попробуйте пройти предыдущий выпуск теста по географии. Чтобы набрать максимальный балл, нужно будет вновь вспомнить школьную программу.