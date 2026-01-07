Семиклассник справится, даже не напрягаясь, а вы? Пройдите этот тест по географии для школьников

Многие знания, полученные в школе, но не используемые регулярно в повседневной жизни, словно давно прочитанные книги пылятся на дальних полках человеческой памяти. Хотя когда-то практически каждый из нас мог назвать правильный ответ на тот или иной вопрос учителя, не задумываясь ни на минуту.
Со временем базовые знания по школьным предметам вытесняют более актуальные вопросы и задачи, с которыми взрослые люди сталкиваются постоянно. Но помнить азы — полезно и даже необходимо.
Поэтому предлагаем пройти новый выпуск нашего теста по географии. Правильные ответы на него без труда даст любой семиклассник, а вот взрослым придется напрячь извилины и забраться в недры собственной памяти, чтобы набрать максимальный балл.
Назовите столицу Марокко
Касабланка
Марракеш
Рабат
