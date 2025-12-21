НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Тест для больших фанатов советского кино — все остальные не ответят и на 4 из 10

Тест для больших фанатов советского кино — все остальные не ответят и на 4 из 10

А сколько вопросов окажутся по силам вам?

307
По лицам Балбеса, Бывалого и Труса можно догадаться, на сколько вопросов ответил каждый из них | Источник: кадр из фильма «Самогонщики» (12+), реж. Леонид Гайдай, «Мосфильм», 1961 год

По лицам Балбеса, Бывалого и Труса можно догадаться, на сколько вопросов ответил каждый из них

Источник:

кадр из фильма «Самогонщики» (12+), реж. Леонид Гайдай, «Мосфильм», 1961 год

Героев и сюжеты советских фильмов забыть невозможно. Каждый образ, каждый сюжетный поворот, каждая фраза прочно врезаются в память, и их уже не выкинешь из головы. Это, пожалуй, один из немногих случаев, когда мы не против, а даже рады тому, что наш мозг схватывает на лету всё подряд.

Но так ли хорошо всё отпечаталось в вашей памяти? Чтобы проверить это, мы объединили в нашем тесте 10 вопросов о самых разных фильмах. Но что у них общего, так это то, что все они появились в Советском Союзе и у каждого из них уж точно очень много зрителей.

Пройден 63 раза
1 / 10

Что в песне «Помоги мне» из фильма «Бриллиантовая рука» (18+) гибнет в огнедышащей лаве любви?

  • Юность

  • Чувство

  • Парень

  • Сердце

2 / 10

Как не характеризовали Нину в фильме «Кавказская пленница» (12+)?

  • Активистка

  • Спортсменка

  • Студентка

  • Комсомолка

3 / 10

Кто озвучивал черного кота в мультфильме «Котенок по имени Гав» (0+)?

  • Олег Табаков

  • Василий Ливанов

  • Геннадий Хазанов

  • Владимир Высоцкий

4 / 10

Что разгорелось в куплетах из фильма «Веселые ребята» (0+)?

  • Фитиль

  • Утюг

  • Фонарь

  • Папироса

5 / 10

Кто был одним из авторов фильма «Музыкальная история» (12+) с Сергеем Лемешевым в главной роли?

  • Михаил Зощенко

  • Аркадий Аверченко

  • Евгений Петров

  • Илья Ильф

6 / 10

Как звали персонажа Фрунзика Мкртчяна, дядю Нины и шофера Саахова, в фильме «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»?

  • Джабраил

  • Михаил

  • Мафусаил

  • Автандил

7 / 10

Кто снял фильм «Неуловимые мстители» (6+)?

  • Михаил Калатозов

  • Эдмонд Кеосаян

  • Сергей Эйзенштейн

  • Сергей Бондарчук

8 / 10

Сколько серий в телефильме «17 мгновений весны» (12+)?

  • 17

  • 10

  • 12

  • 8

9 / 10

Кто из артистов, сыгравших мушкетеров, снимался и в фильмах Светланы Дружининой о гардемаринах?

  • Вениамин Смехов

  • Михаил Боярский

  • Игорь Старыгин

  • Валентин Смирнитский

10 / 10

Как потерял голос лаборант Семен Хвостов из фильма «Гараж» (12+)?

  • Слишком громко протестовал

  • Пил холодное пиво

  • Помогал тюленю

  • Он был с рождения такой

Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Тест Кино СССР Развлечение
Комментарии
4
Гость
49 минут
только позорному ии-боту это и нужно
Гость
1 час
Герои советского кино — это настоящие легенды!
Читать все комментарии
Гость
