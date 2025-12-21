Тест для больших фанатов советского кино — все остальные не ответят и на 4 из 10

Героев и сюжеты советских фильмов забыть невозможно. Каждый образ, каждый сюжетный поворот, каждая фраза прочно врезаются в память, и их уже не выкинешь из головы. Это, пожалуй, один из немногих случаев, когда мы не против, а даже рады тому, что наш мозг схватывает на лету всё подряд.

Но так ли хорошо всё отпечаталось в вашей памяти? Чтобы проверить это, мы объединили в нашем тесте 10 вопросов о самых разных фильмах. Но что у них общего, так это то, что все они появились в Советском Союзе и у каждого из них уж точно очень много зрителей.