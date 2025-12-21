Тест для больших фанатов советского кино — все остальные не ответят и на 4 из 10

Героев и сюжеты советских фильмов забыть невозможно. Каждый образ, каждый сюжетный поворот, каждая фраза прочно врезаются в память, и их уже не выкинешь из головы. Это, пожалуй, один из немногих случаев, когда мы не против, а даже рады тому, что наш мозг схватывает на лету всё подряд.
Но так ли хорошо всё отпечаталось в вашей памяти? Чтобы проверить это, мы объединили в нашем тесте 10 вопросов о самых разных фильмах. Но что у них общего, так это то, что все они появились в Советском Союзе и у каждого из них уж точно очень много зрителей.
Что в песне «Помоги мне» из фильма «Бриллиантовая рука» (18+) гибнет в огнедышащей лаве любви?
Юность
Чувство
Парень
Сердце
Как не характеризовали Нину в фильме «Кавказская пленница» (12+)?
Активистка
Спортсменка
Студентка
Комсомолка
Кто озвучивал черного кота в мультфильме «Котенок по имени Гав» (0+)?
Олег Табаков
Василий Ливанов
Геннадий Хазанов
Владимир Высоцкий
Что разгорелось в куплетах из фильма «Веселые ребята» (0+)?
Фитиль
Утюг
Фонарь
Папироса
Кто был одним из авторов фильма «Музыкальная история» (12+) с Сергеем Лемешевым в главной роли?
Михаил Зощенко
Аркадий Аверченко
Евгений Петров
Илья Ильф
Как звали персонажа Фрунзика Мкртчяна, дядю Нины и шофера Саахова, в фильме «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»?
Джабраил
Михаил
Мафусаил
Автандил
Кто снял фильм «Неуловимые мстители» (6+)?
Михаил Калатозов
Эдмонд Кеосаян
Сергей Эйзенштейн
Сергей Бондарчук
Сколько серий в телефильме «17 мгновений весны» (12+)?
17
10
12
8
Кто из артистов, сыгравших мушкетеров, снимался и в фильмах Светланы Дружининой о гардемаринах?
Вениамин Смехов
Михаил Боярский
Игорь Старыгин
Валентин Смирнитский
Как потерял голос лаборант Семен Хвостов из фильма «Гараж» (12+)?
Слишком громко протестовал
Пил холодное пиво
Помогал тюленю
Он был с рождения такой