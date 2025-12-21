Школьник ответит на 7 из 7, а вы? Пройдите этот простецкий тест по географии

Для того чтобы стать экспертом в какой-то сфере, нужно для начала закрепить в голове базовые знания о ней. Если речь идет о географии, то многие факты о Земле мы узнали еще за школьной партой. Вспомните, как вы проводили часы, зазубривая названия столиц разных стран и наносили штрихи с отметками на контурных картах.
Пора вспомнить, чему вас учили много лет назад и похвастаться непревзойденными знаниями по этому предмету. Для этого пройдите тест, состоящий из семи вопросов, на которые с легкостью ответит любой школьник, а вот взрослым придется напрячь мозги.
Назовите столицу Австрии
Грац
Зальцбург
Вена
