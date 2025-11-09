«Песен было немного»: зрители поделились своими впечатлениями от концерта Сергея Жукова в Ярославле

Концерт «Руки Вверх!» прошел в «Арене-2000» Источник: читательница 76.RU

9 ноября в Ярославле отгремел концерт группы «Руки Вверх!» в «Арене-2000». В начале сольника артист обратился к ярославцам со словами благодарности за теплый прием и отметил, что его всегда ждут в нашем городе.

«Уже успел соскучиться. Каждый раз, когда приезжаешь туда, где гостеприимство — не просто слово, где люди ждут и любят, — каждый такой концерт проходит на ура. Это большой праздник и для нас тоже», — сказал Сергей Жуков со сцены.

Концерт певец посвятил воспоминаниям.

«Воспоминания сегодня будут самые теплые, добрые и ласковые. Всё пролетит перед вашими глазами: с самого раннего детства, начиная с первых школьных лет, через подростковый возраст и студенчество. Сегодня всё это вместе с песнями „Руки Вверх!“ вы проживете заново», — пообещал артист.

Жуков исполнил все свои хиты 90-х Источник: читательница 76.RU

Читательница 76.RU третий год подряд ходит на концерты Сергея Жукова в Ярославле. По ее словам, программа, с которой певец выступил в 2025 году, была похожа на предыдущие.

«Также была тема с поцелуем, шарики под конец мероприятия, много разговоров и самые популярные песни. Показалось, песен было немного, но посмотрев на время, понимаешь, что прошло уже два часа! В общем, концерт, как обычно, удался!» — поделилась одна из зрительниц концерта.

Тема «воспоминания» действительно нашла отражение в каждом. На какой-то песне можно было улыбнуться, посмеяться, а где-то хотелось и погрустить! зрительница концерта

Сюрпризом на сольнике «Руки Вверх!» выступил DJ Грув.

После концерта в «Арене-2000» у Сергея Жукова запланирована афтепати-вечеринка в ярославском баре «Руки Вверх» на Первомайском бульваре, 1. Вместе с гостями Жуков обещает спеть в караоке.

«Артист выйдет на сцену не ранее 23:00 и является не единственным элементом ночной программы», — уточняется в афише.

Билеты на афтепати стоят значительно дешевле, чем на основной концерт — от 1,2 тысячи до 3,5 тысячи рублей.