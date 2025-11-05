НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
«Крошки мои, мы по вам скучаем!»: ярославцы раскупили билеты на концерт «Руки Вверх!»

«Крошки мои, мы по вам скучаем!»: ярославцы раскупили билеты на концерт «Руки Вверх!»

Сольник пройдет 9 ноября в «Арене-2000»

402
«Крошки мои, мы по вам скучаем!»: ярославцы раскупили билеты на концерт «Руки Вверх!» | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU
Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Ярославцы раскупили почти все билеты на концерт (12+) группы «Руки Вверх!». Он пройдет в «Арене-2000» 9 ноября.

По данным «Яндекс Афиши», большинство сидячих мест в зале уже занято. Стоимость оставшихся билетов варьируется от 5 тысяч до 7,1 тысячи рублей. Дороже всего — кресла у сцены. Место на танцполе стоит 5,1 тысячи рублей.

По данным сайта «Арена-2000», площадка во время концертов вмещает в себя до 8200 зрителей.

Сколько стоят билеты на концерт «Руки Вверх!» в «Арене-2000» | Источник: «Яндекс Афиша»

Сколько стоят билеты на концерт «Руки Вверх!» в «Арене-2000»

Источник:

«Яндекс Афиша»

«Крошки мои, мы по вам скучаем! И ждем на большом концерте группы „Руки Вверх!“. Приобретайте билеты заранее, чтобы чужие губы не шептали потом, как это было хорошо», — пишут организаторы мероприятия.

После концерта 9 ноября в «Арене-2000» Сергей Жуков планирует организовать афтепати-вечеринку в ярославском баре «Руки Вверх» на Первомайском бульваре, 1. Вместе с гостями Жуков обещает спеть в караоке.

«Артист выйдет на сцену не ранее 23:00 и является не единственным элементом ночной программы», — уточняется в афише.

Билеты на афтепати стоят значительно дешевле, чем на основной концерт — от 1,2 тысячи до 3,5 тысячи рублей.

«Руки Вверх!» — легендарная российская поп-группа, ставшая символом молодежной диско- и поп-культуры 1990-х и 2000-х годов. Одни из самых популярных песен коллектива — «18 мне уже», «Крошка моя», «Он тебя целует», «Алешка», «Чужие губы» и другие.

Сергей Жуков приезжал в Ярославль с концертом в мае 2024 года. Как прошел сольник в «Арене-2000» — читайте в этом материале.

Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Концерт Сергей Жуков Арена-2000
Комментарии
9
Ярпортал
19 минут
Где Потехин? РВ уже не торт
Гость
1 час
Руки Вверх - это жуков и Потехин. То что сейчас подается как РВ - это театр одного актера.
Читать все комментарии
