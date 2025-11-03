НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Найдете север без компаса или в метро заблудитесь? Сложный тест по географии для настоящих эрудитов

Проверьте, как хорошо вы знаете факты о разных городах и странах

Пройдите этот сложный тест по географии

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Пройдите этот сложный тест по географии

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В современном мире ориентироваться в пространстве гораздо легче, чем десятки лет назад. Чтобы найти нужное место в незнакомом городе или стране, можно обойтись без карты и компаса: достаточно сделать пару кликов в специальном приложении в смартфоне, и оно тут же выстроит вам самый удобный маршрут.

Из-за этого некоторые считают, что географические познания сейчас не так важны как раньше. А вы? Предлагаем пройти наш тест и проверить, как хорошо вы знакомы с этим предметом, и удастся ли вам не заплутать в чужом городе без телефона с доступом в интернет.

ТЕСТПройден 92 раза
Тест по географии
1 / 7

Начнем с простого. Сколько городов насчитывается в России?

  • Больше 1200

  • Больше 1500

  • Больше 1800

А вы уже пробовали пройти наш предыдущий тест по географии? Если нет, то советуем сделать это как можно быстрее.

Для любителей истории России мы подготовили еще один тест, над которым придется поломать голову даже учителям. Получится ли у вас вспомнить важные даты и события? Проверьте, ответив на 10 сложных вопросов.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
География Мир Планета Страны Города
Комментарии
4
Гость
1 час
Я знаю столицы всех стран мира, но географию малых городов подзабыл.
Гость
1 час
Интересно, а кто-нибудь знает, в каком городе нет метро, кроме Архангельска?
Читать все комментарии
