Найдете север без компаса или в метро заблудитесь? Сложный тест по географии для настоящих эрудитов

В современном мире ориентироваться в пространстве гораздо легче, чем десятки лет назад. Чтобы найти нужное место в незнакомом городе или стране, можно обойтись без карты и компаса: достаточно сделать пару кликов в специальном приложении в смартфоне, и оно тут же выстроит вам самый удобный маршрут.
Из-за этого некоторые считают, что географические познания сейчас не так важны как раньше. А вы? Предлагаем пройти наш тест и проверить, как хорошо вы знакомы с этим предметом, и удастся ли вам не заплутать в чужом городе без телефона с доступом в интернет.
Начнем с простого. Сколько городов насчитывается в России?
Больше 1200
Больше 1500
Больше 1800
