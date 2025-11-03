Найдете север без компаса или в метро заблудитесь? Сложный тест по географии для настоящих эрудитов

Пройдите этот сложный тест по географии Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В современном мире ориентироваться в пространстве гораздо легче, чем десятки лет назад. Чтобы найти нужное место в незнакомом городе или стране, можно обойтись без карты и компаса: достаточно сделать пару кликов в специальном приложении в смартфоне, и оно тут же выстроит вам самый удобный маршрут.

Из-за этого некоторые считают, что географические познания сейчас не так важны как раньше. А вы? Предлагаем пройти наш тест и проверить, как хорошо вы знакомы с этим предметом, и удастся ли вам не заплутать в чужом городе без телефона с доступом в интернет.

ТЕСТ Пройден 92 раза Тест по географии 1 / 7 Начнем с простого. Сколько городов насчитывается в России? Больше 1200

Больше 1500

Больше 1800 Продолжить

