Даже учителям придется поломать голову над этими вопросами по истории России. А вы справитесь?

История России вмещает в себя столько дат, имен и событий, что мы даже не представляем, кем надо быть, чтобы держать всё это в голове. Возможно, гением? Или достаточно просто хорошо слушать учителя и как следует запоминать написанное в учебниках? Может быть, кому-то вопросы, что мы подготовили в этом тесте, покажутся слишком сложными, но на деле достаточно немного сосредоточиться, вспомнить кое-какие школьные знания и включить логику. Тогда, уверены, у вас всё получится.
Через какую реку проходил торговый путь «из варяг в греки»?
Волга
Дунай
Вена
Днепр
При правлении какого князя произошел разгром Хазарского каганата?
Святослав
Игорь
Ярослав Мудрый
Владимир
Какое из приведенных ниже событий случилось раньше?
Куликовская битва
Полтавская битва
Невская битва
Ледовое побоище
Это городское сословие в России конца XVIII — начала XX века состояло в основном из мелких торговцев и ремесленников. Назовите его.
Крестьянство
Дворянство
Купечество
Мещанство
В каком году столицу России перенесли в Санкт-Петербург?
В 1125-м
В 1712-м
В 1812-м
В 1918-м
Кто провел первую налоговую реформу в русских землях и установил уроки и погосты?
Княгиня Ольга
Ярослав Мудрый
Князь Рюрик
Владимир Мономах
Что провозглашало Беловежское соглашение?
Создание СССР
Отделение РСФСР
Образование СНГ
Передачу Швеции Кемской волости
Сколько было лет дочери Петра I Елизавете, когда она взошла на российский престол?
25 лет
27 лет
32 года
34 года
В какой период существовала Российская империя?
С 1672 по 1725 год
С 1682 по 1721 год
С 1712 по 1918 год
С 1721 по 1917 год
Какой российский ученый первым получил Нобелевскую премию?
Андрей Сахаров
Иван Павлов
Илья Мечников
Лев Ландау