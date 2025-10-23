НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Ярославле
Погода+5°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как +1

4 м/c,

зап.

 754мм 87%
Подробнее
3 Пробки
USD 81,65
EUR 94,75
На пенсию предлагают откладывать с ранних лет
К нам едет «Ревизор»
Нарушения на речном вокзале
«Умные решения» в недвижимости
Востребованные профессии
Где подготовить авто к холодам
Взрыв на заводе под Челябинском
Бизнес по-женски
Поднимут налоги
Какой будет зима в России
Образование Тест Даже учителям придется поломать голову над этими вопросами по истории России. А вы справитесь?

Даже учителям придется поломать голову над этими вопросами по истории России. А вы справитесь?

Тест, в котором вам придется вспомнить всё

146
Возможно, исторические костюмы помогут вам дать все правильные ответы, но на первый взгляд это кажется не таким уж необходимым | Источник: Ирина Шарова / 72.RUВозможно, исторические костюмы помогут вам дать все правильные ответы, но на первый взгляд это кажется не таким уж необходимым | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Возможно, исторические костюмы помогут вам дать все правильные ответы, но на первый взгляд это кажется не таким уж необходимым

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

История России вмещает в себя столько дат, имен и событий, что мы даже не представляем, кем надо быть, чтобы держать всё это в голове. Возможно, гением? Или достаточно просто хорошо слушать учителя и как следует запоминать написанное в учебниках? Может быть, кому-то вопросы, что мы подготовили в этом тесте, покажутся слишком сложными, но на деле достаточно немного сосредоточиться, вспомнить кое-какие школьные знания и включить логику. Тогда, уверены, у вас всё получится.

ТЕСТПройден 27 раз
1 / 10

Через какую реку проходил торговый путь «из варяг в греки»?

  • Волга

  • Дунай

  • Вена

  • Днепр

2 / 10

При правлении какого князя произошел разгром Хазарского каганата?

  • Святослав

  • Игорь

  • Ярослав Мудрый

  • Владимир

3 / 10

Какое из приведенных ниже событий случилось раньше?

  • Куликовская битва

  • Полтавская битва

  • Невская битва

  • Ледовое побоище

4 / 10

Это городское сословие в России конца XVIII  — начала XX века состояло в основном из мелких торговцев и ремесленников. Назовите его.

  • Крестьянство

  • Дворянство

  • Купечество

  • Мещанство

5 / 10

В каком году столицу России перенесли в Санкт-Петербург?

  • В 1125-м

  • В 1712-м

  • В 1812-м

  • В 1918-м

6 / 10

Кто провел первую налоговую реформу в русских землях и установил уроки и погосты?

  • Княгиня Ольга

  • Ярослав Мудрый

  • Князь Рюрик

  • Владимир Мономах

7 / 10

Что провозглашало Беловежское соглашение?

  • Создание СССР

  • Отделение РСФСР

  • Образование СНГ

  • Передачу Швеции Кемской волости

8 / 10

Сколько было лет дочери Петра I Елизавете, когда она взошла на российский престол?

  • 25 лет

  • 27 лет

  • 32 года

  • 34 года

9 / 10

В какой период существовала Российская империя?

  • С 1672 по 1725 год

  • С 1682 по 1721 год

  • С 1712 по 1918 год

  • С 1721 по 1917 год

10 / 10

Какой российский ученый первым получил Нобелевскую премию?

  • Андрей Сахаров

  • Иван Павлов

  • Илья Мечников

  • Лев Ландау

ПО ТЕМЕ
Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Тест История Россия Знание Школа Обучение Образование Развлечение
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Спит до обеда и зарабатывает по 500 тысяч в месяц. Ведущая праздников честно рассказала о своих доходах
Анонимный автор
Мнение
«Школа к успеваемости выпускников давно не имеет никакого отношения». Колонка репетитора о крахе системы образования
Катерина Одинцова
Автор мнения
Мнение
Родители объединились в огромную армию в борьбе против новых оценок в школах
Юлия Мальцева
Журналист
Мнение
«А у парня-то замах хороший». Почему нужно смотреть спортивную драму «Первый на Олимпе» — рецензия
Надежда Губарь
Мнение
«Все два часа зритель надеется на чудо»: как фильм «Лермонтов» переворачивает представления о великом поэте
Надежда Губарь
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление