Дальше окна выглядываете? Попробуйте правильно ответить на семь сложных вопросов по географии

Пройдите этот тест по географии

Если вы давно окончили учебу как в школе, так и в университете, это не значит, что нужно перестать расширять свой кругозор. Например, географические познания могут пригодиться в жизни в любом возрасте, независимо от того, студент вы или зрелый семьянин.

Можно штудировать атласы и научную литературу, или пройти тест на нашем сайте. Мы подготовили семь вопросов, ответить на которые правильно сможет не каждый. Ну а если вы справитесь с заданием, можете считать себя настоящим знатоком географии!

ТЕСТ Пройден 26 раз Тест по географии 1 / 7 Начнем с вопроса о туристических местах России. Где находится Дантово ущелье? В Краснодарском крае

В Ставропольском крае

На Алтае Продолжить

