Дальше окна выглядываете? Попробуйте правильно ответить на семь сложных вопросов по географии

Дальше окна выглядываете? Попробуйте правильно ответить на семь сложных вопросов по географии

Проверьте, насколько хорошо вы разбираетесь в этом предмете

249
Пройдите этот тест по географии | Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Пройдите этот тест по географии

Источник:
Дмитрий Емельянов / E1.RU

Если вы давно окончили учебу как в школе, так и в университете, это не значит, что нужно перестать расширять свой кругозор. Например, географические познания могут пригодиться в жизни в любом возрасте, независимо от того, студент вы или зрелый семьянин.

Можно штудировать атласы и научную литературу, или пройти тест на нашем сайте. Мы подготовили семь вопросов, ответить на которые правильно сможет не каждый. Ну а если вы справитесь с заданием, можете считать себя настоящим знатоком географии!

ТЕСТПройден 26 раз
Тест по географии
1 / 7

Начнем с вопроса о туристических местах России. Где находится Дантово ущелье?

  • В Краснодарском крае

  • В Ставропольском крае

  • На Алтае

Справились с заданием? Тогда предлагаем вам пройти предыдущий выпуск нашего географического теста. Ответить на все вопросы правильно сможет не каждый.

Хочется почувствовать нотку ностальгии? Пройдите нашу быструю викторину, в которой нужно угадать, как использовался предмет СССР, изображенный на фото. Сделать это не так уж и просто.

А как у вас со знанием русского языка? Попробуйте пройти этот тест, чтобы проверить, как хорошо вы помните школьные уроки по этому предмету.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
География Мир Столица Тест
Комментарии
3
Гость
27 минут
Проверяю, вдруг пригодится в жизни!
Гость
26 минут
Странно, что вопросы сложные, ведь географии в школах не учат.
Читать все комментарии
Рекомендуем
