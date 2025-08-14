Стало известно, когда откроется уличный бассейн в «Термолэнде» в Ярославле

Уличный бассейн в «Термолэнде», который размещен в ТРК «Альтаир» в Дзержинском районе Ярославля, откроется 16 августа. Об этом 76.RU сообщили в пресс-службе федеральной сети развлекательного комплекса.
«Термолэнд» в Ярославле работает уже больше месяца, с 7 июля. Однако действует комплекс пока только в техническом режиме. Основной уличный бассейн не был достроен. Ранее фотограф 76.RU был в «Термолэнде» и сфотографировал, как выглядит комплекс внутри и снаружи.
Что есть в «Термолэнде»?
В комплексе расположены 12 парных и хаммамов, бассейны, минеральные купели, зоны спа и массажа. Ярославцы смогут посетить русскую, гималайскую, сенную бани, кинопарную с мультфильмами для детей и хаммам. Позже должны открыться нефритовая, можжевеловая и другие парные.
Кроме того, в комплексе есть взрослый и детский бассейны, джакузи с морской и минеральной водой. На улице работают купели «Фурако» с теплой и холодной водой. Помимо термального бассейна, на улице расположат надувные аттракционы и купель «Мертвое море».
Сколько стоит билет в «Термолэнд»?
Стоимость разового посещения в будние дни:
1 час — 440 рублей;
2 часа — 880 рублей;
3 часа — 1320 рублей;
4 часа — 1760 рублей.
Полный день в будни обойдется в 1990 рублей.
Стоимость разового посещения в выходные:
1 час — 540 рублей;
2 часа — 1080 рублей;
3 часа — 1620 рублей;
4 часа — 2160 рублей.
Полный день в выходные обойдется в 2390 рублей.
Также можно купить абонемент в «Тремолэнд» сразу на несколько посещений. Самый доступный вариант — на 25 часов посещения в течение 4 месяцев: для будних дней — 6900 рублей, а для будних и выходных — 9900 рублей.
А вы уже были в «Термолэнде»?
Напомним, что в июне 2023 года стало известно о планах открытия большого термального комплекса в Ярославле. Под его строительство закрыли часть магазинов в ТРК «Альтаир». Изначально открыть комплекс обещали в первом квартале 2025 года. Но после срок сдачи объекта перенесли, всё из-за задержек поставки оборудования.
Что известно о владельце «Термолэнда»?
Группа компаний «Основа» — девелоперская и инвестиционная компания, образованная в 2016 году. Зарегистрирована в городе Видное Московской области. По данным сервиса «Контур Фокус», чистая прибыль группы компаний в 2024 году составила 799,2 миллиона рублей.
Компания инвестирует в проекты в области искусственного интеллекта и технологии «Умный дом», работает над созданием парков отдыха и развлечений, в том числе «Термолендов» и квестов «Клаустрофобия».
Семейные термальные spa-комплексы «Термоленд» с банями, саунами, бассейнами уже существуют в Москве и Подмосковье. Владельцем сети является группа компаний «Основа». В ее планы входит расширение сети. Ярославль вошел в 15 первых городов.