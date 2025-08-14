Стало известно, когда откроется уличный бассейн в «Термолэнде» в Ярославле

Группа компаний «Основа» — девелоперская и инвестиционная компания, образованная в 2016 году. Зарегистрирована в городе Видное Московской области. По данным сервиса «Контур Фокус», чистая прибыль группы компаний в 2024 году составила 799,2 миллиона рублей.

Компания инвестирует в проекты в области искусственного интеллекта и технологии «Умный дом», работает над созданием парков отдыха и развлечений, в том числе «Термолендов» и квестов «Клаустрофобия».