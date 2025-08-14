НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+13°C

Сейчас в Ярославле
Погода+13°

пасмурно, без осадков

ощущается как +11

4 м/c,

зап.

 752мм 94%
Подробнее
3 Пробки
USD 79,60
EUR 93,39
Ребёнок выпал с 12 этажа
Незрячего не впустили в монастырь
Откроется новая школа. Фото
Как выглядит сквер 950-летия Ярославля
Переезд Минобра
Откроют офисы в памятнике
Пожар на предприятии
До какого числа можно поступить на платку
Ярославцы - о платных парковках
Где остались места в 10-е классы
Развлечения Стало известно, когда откроется уличный бассейн в «Термолэнде» в Ярославле

Стало известно, когда откроется уличный бассейн в «Термолэнде» в Ярославле

Публикуем точную дату

620
1 комментарий
Когда откроется уличный бассейн в «Термолэнде» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКогда откроется уличный бассейн в «Термолэнде» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Когда откроется уличный бассейн в «Термолэнде»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Уличный бассейн в «Термолэнде», который размещен в ТРК «Альтаир» в Дзержинском районе Ярославля, откроется 16 августа. Об этом 76.RU сообщили в пресс-службе федеральной сети развлекательного комплекса.

«Термолэнд» в Ярославле работает уже больше месяца, с 7 июля. Однако действует комплекс пока только в техническом режиме. Основной уличный бассейн не был достроен. Ранее фотограф 76.RU был в «Термолэнде» и сфотографировал, как выглядит комплекс внутри и снаружи.

Что есть в «Термолэнде»?

В комплексе расположены 12 парных и хаммамов, бассейны, минеральные купели, зоны спа и массажа. Ярославцы смогут посетить русскую, гималайскую, сенную бани, кинопарную с мультфильмами для детей и хаммам. Позже должны открыться нефритовая, можжевеловая и другие парные.

Кроме того, в комплексе есть взрослый и детский бассейны, джакузи с морской и минеральной водой. На улице работают купели «Фурако» с теплой и холодной водой. Помимо термального бассейна, на улице расположат надувные аттракционы и купель «Мертвое море».

Сколько стоит билет в «Термолэнд»?

Стоимость разового посещения в будние дни:

  • 1 час — 440 рублей;

  • 2 часа — 880 рублей;

  • 3 часа — 1320 рублей;

  • 4 часа — 1760 рублей.

Полный день в будни обойдется в 1990 рублей.

Стоимость разового посещения в выходные:

  • 1 час — 540 рублей;

  • 2 часа — 1080 рублей;

  • 3 часа — 1620 рублей;

  • 4 часа — 2160 рублей.

Полный день в выходные обойдется в 2390 рублей.

Также можно купить абонемент в «Тремолэнд» сразу на несколько посещений. Самый доступный вариант — на 25 часов посещения в течение 4 месяцев: для будних дней — 6900 рублей, а для будних и выходных — 9900 рублей.

А вы уже были в «Термолэнде»?

Да
Нет
Планирую пойти в ближайшее время
Свой вариант напишу в комментариях

Напомним, что в июне 2023 года стало известно о планах открытия большого термального комплекса в Ярославле. Под его строительство закрыли часть магазинов в ТРК «Альтаир». Изначально открыть комплекс обещали в первом квартале 2025 года. Но после срок сдачи объекта перенесли, всё из-за задержек поставки оборудования.

Что известно о владельце «Термолэнда»?

Группа компаний «Основа» — девелоперская и инвестиционная компания, образованная в 2016 году. Зарегистрирована в городе Видное Московской области. По данным сервиса «Контур Фокус», чистая прибыль группы компаний в 2024 году составила 799,2 миллиона рублей.

Компания инвестирует в проекты в области искусственного интеллекта и технологии «Умный дом», работает над созданием парков отдыха и развлечений, в том числе «Термолендов» и квестов «Клаустрофобия».

Семейные термальные spa-комплексы «Термоленд» с банями, саунами, бассейнами уже существуют в Москве и Подмосковье. Владельцем сети является группа компаний «Основа». В ее планы входит расширение сети. Ярославль вошел в 15 первых городов.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Термоленд Бассейн
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
18 минут
цены... как будто спутник в космос запускают
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Семья с двумя детьми вместо Турции поехала отдыхать в Дагестан. Сколько потратили и стоило ли оно того
Юлия Конева
Мнение
Вместо учениц — старухи? Чем плоха новая школьная форма по ГОСТу
Мария Носенко
Корреспондент
Мнение
«Думала, рабство уже давно отменили. Как же я ошибалась»: россиянка — о волонтерстве в отеле в Черногории
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
Я устал, я ухожу. Как уволиться по собственному желанию и не подставиться под удар: три подводных камня
Кирилл Балицкий
Мнение
Фанаты старого Marvel, крепитесь… Почему фильм «Фантастическая четверка: Первые шаги» — это сплошное разочарование
Мария Зиновьева
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление