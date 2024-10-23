Парные, бани и бассейн с подогревом: в Ярославле откроют термальный комплекс. Фото

Известно, какие услуги появятся в «Термоленде» в «Альтаире» Источник: Termoland / Yar.termoland.ru











В Дзержинском районе Ярославля продолжается строительство нового спа-комплекса «Термоленд». Зона отдыха с бассейнами и банями появится в торгово-развлекательном центре «Альтаир» на Ленинградском проспекте, 123.

— Что за реконструкция в ТРЦ «Альтаир» в Брагине? Так долго строят, — вопрошают читатели 76.RU. — Работы вовсю идут, шум-гам, запах краски и пыль. А сами помещения закрыты баннерами.

Напомним, под термальный комплекс выделили целое крыло, часть магазинов переселили еще в марте 2023 года. Глава Дзержинского района Екатерина Мусинова рассказывала, что открыться комплекс должен осенью 2024 года.

Городской курорт займет крыло здания Источник: ТРК Альтаир | Ярославль | Конкурсы | Новости / Vk.com











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В феврале 2024 года Екатерина Мусинова публиковала фото со стройплощадки. Для спа-центра возводили стены и буквально меняли планировку на этаже. Судя по тендерам, в комплексе будут оборудованы спортзал, травяная и гималайская соляная бани, парная и хаммам, массажные кабинеты, фуд-корт, крытый бассейн и открытая площадка.

Посетителям будут доступны минеральные купели, зоны грязей для ухода за кожей, открытый бассейн с подогревом, парения и мастер-классы.

Точная дата открытия термального комплекса на данный момент не разглашается. Согласно информации с официального сайта, на данный момент на городской курорт набирают персонал, в частности ищут управляющего и менеджера по маркетингу.

— Сеть термальных комплексов входит в группу компаний «Основа» и является одним из ключевых проектов в области семейного досуга и отдыха, — пишут на сайте.

Управляющей обещают платить от 200 тысяч рублей, маркетологу — от 120 тысяч рублей.

Кто строит комплекс

Проект реализует акционерное общество «Группа Компаний „Основа“». Оно было зарегистрировано 30 июня 2016 года в городе Видное Московской области, акционеры не раскрываются. Однако основателями компаний на официальном сайте АО называют бывших акционеров крупнейшего российского застройщика ГК «Мортон» (входит в ГК «Пик». — Прим. ред.). В сервисе «Контур.Фокус» в качестве первого учредителя компании «Основа» указан бывший совладелец издания «Русская планета» — медиамагнат Александр Исаев (в 2022 году Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту издания по решению Генеральной прокуратуры).

На конец 2023 года акционерное общество заработало 14,7 миллиарда рублей.

ГК «Основа» занимается строительством жилых комплексов, соцобъектов и коммерческой недвижимости в Москве, Подмосковье и других регионах России. В перечне реализованных проектов — ЖК «Гоголь Парк» в Люберцах, «Золотые ворота» и «Парад планет» в Королёве, «Грани» в Москве и другие.