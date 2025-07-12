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Город В Ярославле открылся «Термолэнд»: как он выглядит внутри и снаружи

В Ярославле открылся «Термолэнд»: как он выглядит внутри и снаружи

Фоторепортаж из нового комплекса с банями и бассейнами

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В Ярославле открылся «Термолэнд» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле открылся «Термолэнд» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле открылся «Термолэнд»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

1 июля в Ярославле открылся «Термолэнд» — комплекс с парными и бассейнами. «Городской курорт» расположился в торгово-развлекательном комплексе «Альтаир» на Ленинградском проспекте.

Внутри комплекса разместились 12 парных и хаммамов, а также бассейны, минеральные купели, зоны спа-процедур и массажа. Ярославцы уже могут посетить русскую, гималайскую парную, хаммам, сенную аромапарную, кино-парную, где для малышей показывают мультики. В скором времени к ним должны добавиться нефритовая, можжевеловая и другие парные.

Также в комплексе оборудованы взрослый и детский бассейны, джакузи, наполненные морской и минеральной водами. На улице функционируют купели «Фурако» с теплой и холодной водой. Скоро ожидается открытие большого термального бассейна, надувных аттракционов и купели «Мертвое море».

В «Термолэнде» отмечают, что 1 июля прошло пока техническое открытие термального комплекса. Он заработал, но еще не в полную силу. Полномасштабное, торжественное открытие центра запланировано на ближайшее время.

Смотрим, как выглядит комплекс внутри и снаружи.

«Городской курорт» расположился в ТРК&nbsp;«Альтаир» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU«Городской курорт» расположился в ТРК&nbsp;«Альтаир» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Городской курорт» расположился в ТРК «Альтаир»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Театр начинается с вешалки, а «Термолэнд» с ресепшена | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТеатр начинается с вешалки, а «Термолэнд» с ресепшена | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Театр начинается с вешалки, а «Термолэнд» с ресепшена

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Билеты на посещение отличаются по времени, которое можно провести в комплексе, и по цене | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUБилеты на посещение отличаются по времени, которое можно провести в комплексе, и по цене | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Билеты на посещение отличаются по времени, которое можно провести в комплексе, и по цене

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Посетителей встречает просторный холл | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПосетителей встречает просторный холл | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Посетителей встречает просторный холл

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Есть гардероб, но летом он пустует | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЕсть гардероб, но летом он пустует | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Есть гардероб, но летом он пустует

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Если что-то забыли, можно докупить в магазине | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЕсли что-то забыли, можно докупить в магазине | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Если что-то забыли, можно докупить в магазине

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Так выглядят раздевалки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТак выглядят раздевалки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Так выглядят раздевалки

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В «Термолэнде» несколько разных парных | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ «Термолэнде» несколько разных парных | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В «Термолэнде» несколько разных парных

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Сюда можно прийти большой компанией | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСюда можно прийти большой компанией | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сюда можно прийти большой компанией

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Есть и индивидуальные парные | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЕсть и индивидуальные парные | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Есть и индивидуальные парные

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Посетители могут окунуться в купели с разными эффектами | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПосетители могут окунуться в купели с разными эффектами | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Посетители могут окунуться в купели с разными эффектами

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В бассейне проходят занятия по аквааробике | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ бассейне проходят занятия по аквааробике | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В бассейне проходят занятия по аквааробике

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

А это детский бассейн, здесь плескаются малыши | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUА это детский бассейн, здесь плескаются малыши | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

А это детский бассейн, здесь плескаются малыши

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Так выглядит уличная зона | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТак выглядит уличная зона | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Так выглядит уличная зона

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Новенькие лежаки ждут отдыхающих | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНовенькие лежаки ждут отдыхающих | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Новенькие лежаки ждут отдыхающих

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Уличные бассейны должны скоро доделать | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUУличные бассейны должны скоро доделать | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Уличные бассейны должны скоро доделать

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Напомним, о том, что в Ярославле откроют большой термальный комплекс, стало известно в июне 2023 года. Чтобы освободить площадку под новый водный центр, в ТРК «Альтаир» даже закрыли часть магазинов — какие-то из них съехали, другие переместились на свободные места.

Подобные комплексы уже существовали в Москве и Подмосковье. При этом владелец сети — группа компаний «Основа» сообщала, что в ее планы входит расширение сети на другие регионы. Ярославль вошел в 15 первых городов.

В начале 2025 года в компании сообщали, что объект должен был открыться еще в первом квартале. Но отделочные работы, монтаж и пусконаладка всех инженерных систем потребовали больше времени.

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