В Ярославле открылся «Термолэнд»: как он выглядит внутри и снаружи

В Ярославле открылся «Термолэнд» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

1 июля в Ярославле открылся «Термолэнд» — комплекс с парными и бассейнами. «Городской курорт» расположился в торгово-развлекательном комплексе «Альтаир» на Ленинградском проспекте.

Внутри комплекса разместились 12 парных и хаммамов, а также бассейны, минеральные купели, зоны спа-процедур и массажа. Ярославцы уже могут посетить русскую, гималайскую парную, хаммам, сенную аромапарную, кино-парную, где для малышей показывают мультики. В скором времени к ним должны добавиться нефритовая, можжевеловая и другие парные.

Также в комплексе оборудованы взрослый и детский бассейны, джакузи, наполненные морской и минеральной водами. На улице функционируют купели «Фурако» с теплой и холодной водой. Скоро ожидается открытие большого термального бассейна, надувных аттракционов и купели «Мертвое море».

В «Термолэнде» отмечают, что 1 июля прошло пока техническое открытие термального комплекса. Он заработал, но еще не в полную силу. Полномасштабное, торжественное открытие центра запланировано на ближайшее время.

Смотрим, как выглядит комплекс внутри и снаружи.

«Городской курорт» расположился в ТРК «Альтаир» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Театр начинается с вешалки, а «Термолэнд» с ресепшена Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Билеты на посещение отличаются по времени, которое можно провести в комплексе, и по цене Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Посетителей встречает просторный холл Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Есть гардероб, но летом он пустует Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Если что-то забыли, можно докупить в магазине Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Так выглядят раздевалки Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В «Термолэнде» несколько разных парных Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сюда можно прийти большой компанией Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Есть и индивидуальные парные Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Посетители могут окунуться в купели с разными эффектами Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В бассейне проходят занятия по аквааробике Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

А это детский бассейн, здесь плескаются малыши Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Так выглядит уличная зона Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Новенькие лежаки ждут отдыхающих Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Уличные бассейны должны скоро доделать Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Напомним, о том, что в Ярославле откроют большой термальный комплекс, стало известно в июне 2023 года. Чтобы освободить площадку под новый водный центр, в ТРК «Альтаир» даже закрыли часть магазинов — какие-то из них съехали, другие переместились на свободные места.

Подобные комплексы уже существовали в Москве и Подмосковье. При этом владелец сети — группа компаний «Основа» сообщала, что в ее планы входит расширение сети на другие регионы. Ярославль вошел в 15 первых городов.

В начале 2025 года в компании сообщали, что объект должен был открыться еще в первом квартале. Но отделочные работы, монтаж и пусконаладка всех инженерных систем потребовали больше времени.