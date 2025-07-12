В Ярославле открылся «Термолэнд»: как он выглядит внутри и снаружи

1 июля в Ярославле открылся «Термолэнд» — комплекс с парными и бассейнами. «Городской курорт» расположился в торгово-развлекательном комплексе «Альтаир» на Ленинградском проспекте.
Внутри комплекса разместились 12 парных и хаммамов, а также бассейны, минеральные купели, зоны спа-процедур и массажа. Ярославцы уже могут посетить русскую, гималайскую парную, хаммам, сенную аромапарную, кино-парную, где для малышей показывают мультики. В скором времени к ним должны добавиться нефритовая, можжевеловая и другие парные.
Также в комплексе оборудованы взрослый и детский бассейны, джакузи, наполненные морской и минеральной водами. На улице функционируют купели «Фурако» с теплой и холодной водой. Скоро ожидается открытие большого термального бассейна, надувных аттракционов и купели «Мертвое море».
В «Термолэнде» отмечают, что 1 июля прошло пока техническое открытие термального комплекса. Он заработал, но еще не в полную силу. Полномасштабное, торжественное открытие центра запланировано на ближайшее время.
Смотрим, как выглядит комплекс внутри и снаружи.
Напомним, о том, что в Ярославле откроют большой термальный комплекс, стало известно в июне 2023 года. Чтобы освободить площадку под новый водный центр, в ТРК «Альтаир» даже закрыли часть магазинов — какие-то из них съехали, другие переместились на свободные места.
Подобные комплексы уже существовали в Москве и Подмосковье. При этом владелец сети — группа компаний «Основа» сообщала, что в ее планы входит расширение сети на другие регионы. Ярославль вошел в 15 первых городов.
В начале 2025 года в компании сообщали, что объект должен был открыться еще в первом квартале. Но отделочные работы, монтаж и пусконаладка всех инженерных систем потребовали больше времени.
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