В Ярославле отложили открытие «Термолэнда»: в чем причина

Пока двери комплекса закрыты Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU











В Ярославле отложили открытие масштабного комплекса с банями и бассейнами «Термолэнд». В начале года в компании сообщали, что объект начнет принимать посетителей в торгово-развлекательном комплексе «Альтаир» уже в первом квартале 2025 года. Сейчас временем открытия называют лето.

«Открытие „Термолэнда“ в Ярославле запланировано на второй квартал 2025 года. Реализация нового городского курорта общей площадью более 11 тыс. кв. м со множеством функциональных зон, включая бассейны, купели, многочисленные парные, хаммамы и бани, потребовала больше времени на отделочные работы, монтаж и пусконаладку всех инженерных систем», — прокомментировали порталу 76.RU в пресс-службе федеральной сети «Термолэнд».

В сети также уточнили, что на сегодняшний день требуется больше времени на поставку оборудования и комплектующих для многочисленных технических узлов комплекса.

«Проект выполняется в максимальном качестве, в четком соответствии с изначальной концепцией, и на базе того оборудования, которое было определено на этапе проектирования. К сожалению, все это требует дополнительного времени. К летнему сезону комплекс откроется для всех жителей города», — добавили в пресс-службе федеральной сети «Термолэнд».

Открыть «Термолэнд» обещают позже Источник: yar.termoland.ru











При этом в телеграм-канале комплекса рассказали, что будет внутри «городского курорта». По словам сервис-менеджера «Термолэнда» Екатерины, при входе в термальный комплекс посетителей будет встречать ресепшен.

«Сейчас здесь ведутся финальные работы по облицовке стен и установке освещения», — рассказала Екатерина.

Перед посещением парных и бассейнов отдыхающие смогут посетить моечные зоны. Здесь же расположатся хаммам и русская парная.

Всего в «Термолэнде» разместят 12 парных и хаммамов, а также минеральные купели. В том числе, будет кино-парная для детей, где малышам покажут мультфильмы, детский бассейн с игровыми элементами, комфортной температурой и безопасным покрытием. Прямо на улице расположится круглогодичный бассейн, три парные и купель «мертвое море».

Что будет в «Термоленде» — видео Источник: Termoland | Ярославль / Telegram

В «Термолэнде» уже начали продавать абонементы. Самым дешевым будет билет на 25 часов посещения в течение 4 месяцев: его цена для будней — 6900 рублей. Самым дорогим является абонемент на 100 часов в течение 12 месяцев — 18 тысяч рублей. Правда в комплексе объявили, что скоро цены повысятся.

Напомним, о том, что в Ярославле собираются открыть большой термальный комплекс, стало известно в июне 2023 года. Чтобы освободить площадку под новый водный центр, в ТРК «Альтаир» даже закрыли часть магазинов — какие-то из них съехали, другие переместились на свободные места.

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Семейные термальные SPA-комплексы «Термоленд» с банями, саунами, бассейнами уже существуют в Москве и Подмосковье. Владельцем сети является группа компаний «Основа». В ее планы входит расширение сети. Ярославль вошел в 15 первых городов.