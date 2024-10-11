Это что еще такое? Только люди, заставшие СССР, вспомнят, зачем нужны все эти штуковины

В советское время, кажется, люди были поизобретательнее. Для любого дела существовала какая-то особенная штуковина. Ни одно занятие не обходилось без особого приспособления, которое сейчас вызовет недоумение у тех, кто не застал СССР. Наш тест покажет, жили ли вы в те времена и лежали ли у вас в квартире эти странные, но очень полезные вещи.
Как думаете, что это?
Это явно советская колонка
Может, это кухонная штуковина, чтобы тонко нарезать что-нибудь?
Выглядит как электрическая грелка
Похоже на микрофон
А это что за агрегат?
Определенно, это таймер
Похоже на бритву
Может, это пульт от телевизора?
Наверное, это мини-пылесос
Есть идеи, что это?
Это зажигалка для газовых плит
Что-то для слесарных работ
Может, это плойка для волос?
Это штука для очистки картошки
Теряемся в догадках, что же это… Есть идеи?
Да это просто фигурка смайлика
Это такой странный бинокль
Это детская кружка-непроливайка
Это же стереоскоп — картинки смотреть
А это что за изобретение?
Это детский музыкальный инструмент
Это такое приспособление для пошива чулок
Похоже на маленькую печатную машинку
Это штука, которая делала отверстия в странице для блокнотов
А это что за агрегат?
Это такой необычный телефон
Металлоискатель так выглядел
Этой машиной девушки завивали волосы
Это переносная машинка для сушки белья
Есть варианты, что это такое?
Это же ручной пылесос
Похоже на сигнальную ракетницу
Да это же советский громкоговоритель
Это милицейская штуковина, которой измеряют скорость автомобилей
Догадались, что это?
В Новый год эту штуковину использовали для пуска фейерверков
Это обычный советский обогреватель
Похоже на детский ночник
Это штука для вращения елки
Что же это?
Это — советский калькулятор
Так выглядит ручной генератор
Похоже на швейную машинку
С помощью этой штуковины можно было переговариваться азбукой Морзе
Ваши предположения — что это может быть?
Это — очень точные весы
Это прибор для измерения силы хвата
Это строительный уровень такой необычный
Это весы для рыбы — щуку подвешиваешь и узнаёшь, насколько она тяжелая
Любите проходить подобные испытания? Тогда предлагаем вам дополнительные варианты теста на знание советских атрибутов:
деталь от мясорубки или от швейной машины? Угадайте предмет из СССР по фото;
что за полотер? Угадайте, как использовали эти 5 предметов из СССР;
охотничий свисток или соковыжималка? Что за предмет изображен на фото.
Кстати, мы показывали раритет из СССР, который ярославцы продают за копейки. А если хочется просто окунуться в ностальгию по советским временам, то предлагаем вспомнить 10 хитростей быта тех лет.