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Развлечения тест Это что еще такое? Только люди, заставшие СССР, вспомнят, зачем нужны все эти штуковины

Это что еще такое? Только люди, заставшие СССР, вспомнят, зачем нужны все эти штуковины

У тех, кто не жил в Советском Союзе, шансов нет

802
3 комментария

Иной раз и не поймешь, на кухню этот предмет нести или давление мерить

В советское время, кажется, люди были поизобретательнее. Для любого дела существовала какая-то особенная штуковина. Ни одно занятие не обходилось без особого приспособления, которое сейчас вызовет недоумение у тех, кто не застал СССР. Наш тест покажет, жили ли вы в те времена и лежали ли у вас в квартире эти странные, но очень полезные вещи.

ТЕСТПройден 318 раз
1 / 10

Как думаете, что это?

  • Это явно советская колонка

  • Может, это кухонная штуковина, чтобы тонко нарезать что-нибудь?

  • Выглядит как электрическая грелка

  • Похоже на микрофон

2 / 10

А это что за агрегат?

  • Определенно, это таймер

  • Похоже на бритву

  • Может, это пульт от телевизора?

  • Наверное, это мини-пылесос

3 / 10

Есть идеи, что это?

  • Это зажигалка для газовых плит

  • Что-то для слесарных работ

  • Может, это плойка для волос?

  • Это штука для очистки картошки

4 / 10

Теряемся в догадках, что же это… Есть идеи?

  • Да это просто фигурка смайлика

  • Это такой странный бинокль

  • Это детская кружка-непроливайка

  • Это же стереоскоп — картинки смотреть

5 / 10

А это что за изобретение?

  • Это детский музыкальный инструмент

  • Это такое приспособление для пошива чулок

  • Похоже на маленькую печатную машинку

  • Это штука, которая делала отверстия в странице для блокнотов

6 / 10

А это что за агрегат?

  • Это такой необычный телефон

  • Металлоискатель так выглядел

  • Этой машиной девушки завивали волосы

  • Это переносная машинка для сушки белья

7 / 10

Есть варианты, что это такое?

  • Это же ручной пылесос

  • Похоже на сигнальную ракетницу

  • Да это же советский громкоговоритель

  • Это милицейская штуковина, которой измеряют скорость автомобилей

8 / 10

Догадались, что это?

  • В Новый год эту штуковину использовали для пуска фейерверков

  • Это обычный советский обогреватель

  • Похоже на детский ночник

  • Это штука для вращения елки

9 / 10

Что же это?

  • Это — советский калькулятор

  • Так выглядит ручной генератор

  • Похоже на швейную машинку

  • С помощью этой штуковины можно было переговариваться азбукой Морзе

10 / 10

Ваши предположения — что это может быть?

  • Это — очень точные весы

  • Это прибор для измерения силы хвата

  • Это строительный уровень такой необычный

  • Это весы для рыбы — щуку подвешиваешь и узнаёшь, насколько она тяжелая

Любите проходить подобные испытания? Тогда предлагаем вам дополнительные варианты теста на знание советских атрибутов:

Кстати, мы показывали раритет из СССР, который ярославцы продают за копейки. А если хочется просто окунуться в ностальгию по советским временам, то предлагаем вспомнить 10 хитростей быта тех лет.

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Комментарии
3
Гость
1 час
10/10 спасибо 76ру ♥️ Поржал от души ✌️
Гость
1 час
дааа, щас уже такое не сделают
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