Согласно предложению, за детьми должны не только присматривать, но и делать с ними уроки Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собрали главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 21 ноября.

Как теперь следят за переводами граждан

В Росфинмониторинге рассказали о новых правилах проверки банковских переводов и платежей. Специалисты не следят за всеми транзакциями россиян, но могут быстро получить данные о подозрительных операциях. Теперь для этого достаточно всего одного запроса в Национальную систему платежных карт (НСПК), поделился статс-секретарь, заместитель директора службы финансовой разведки РФ Герман Негляд.

Он уточнил, что автоматически все платежи россиян никто не собирает. Росфинмониторинг запрашивает данные только по конкретным транзакциям, если действия человека кажутся подозрительными, пишет РИА Новости. Так, специалисты могут насторожиться, если видят сомнительную цепочку переводов. О возможных нарушениях может предупредить и другой госорган.

Татьяна Ким покинула пост гендиректора Wildberries

Татьяна Ким больше не занимает должность генерального директора ООО «Вайлдберриз». Данные об этом появились в Едином государственном реестре юридических лиц.

Новым руководителем компании назначен Алексей Куликов. Параллельно он является директором «ВБ Инжиниринг» и руководит рекламным агентством «Диджико».

В пресс-службе RWB пояснили, что операционная деятельность группы сосредоточена в основной компании холдинга, поэтому смена главы юрлица не повлияет на работу бизнеса. Татьяна Ким продолжит заниматься стратегическим развитием группы RWB.

Наценки на поездки в такси по детскому тарифу ограничат законодательно

Власти планируют ограничить наценки за перевозку детей в такси. Заместитель председателя правительства Андрей Никитин рассказал, что хотят закрепить на законодательном уровне запрет на дополнительную плату за такие поездки.

«Мы предлагаем законодательно ограничить возможность дифференцировать тарифы в зависимости от возраста и брать дополнительную плату за перевозку детей», — заявил Никитин в беседе с РИА Новости.

Минтранс вместе с депутатами Госдумы уже подготовил пакет поправок. В ближайшие несколько месяцев документ могут вынести на публичное обсуждение.

Больше россиян смогут летать по сниженным ценам

Минтранс планирует увеличить число льготных билетов в рамках программ субсидирования авиаперевозок. Об этом сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров.

Ведомство намерено пересмотреть список маршрутов, получающих господдержку, и сделать акцент на региональных направлениях. При этом расходы останутся в пределах текущих лимитов. Обновить условия субсидирования могут ориентировочно в третьем квартале 2027 года.

«Число билетов должно в связи с этим увеличиться», — сказал Ядров в разговоре с ТАСС.

Пик заболеваемости гриппом ожидается в ближайшие месяцы

Пик заболеваемости вирусами гриппа, по прогнозам, придется на январь. Об этом заявил академик РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.

«Предсказать точно мы не можем, но научно обоснованное предположение состоит в том, что в январе будет пиковая заболеваемость вирусами гриппа. Это на 90 % так», — предупредил академик в беседе с РИА Новости.

В наступающем эпидсезоне будут одновременно циркулировать несколько вариантов вируса: свиной (H1N1) и гонконгский (H3N2) подтипы гриппа А, а также один из подтипов вируса гриппа типа B. По данным Минздрава России, в прошлом сезоне (2025/2026), как и в 2023/2024-м, активнее всего распространялся H3N2, а H1N1 почти не встречался.

Пандемия гриппа возможна, но при появлении типа A с генами от животных. Как отметили во Всемирной организации здравоохранения, такой вирус сможет эффективно передаваться от человека к человеку. Поскольку у большинства людей к нему нет иммунитета, инфекция может быстро охватить большие территории, причем не обязательно в традиционный сезон.

70 вулканов в России могут начать извержение в любой момент

Извержения более 70 вулканов могут произойти в любой момент. Об этом сообщил младший научный сотрудник Единой геофизической службы РАН, геолог, сейсмолог Андрей Клянчин.

Большая часть таких вулканов расположена на Камчатке и Курильских островах. Они входят в «Тихоокеанское огненное кольцо». Как объяснил Клянчин, это одна из самых активных сейсмических зон планеты. Сильные землетрясения могут дополнительно провоцировать извержения и обвалы, добавил Клянчин.

«Извержения вулканов на Камчатке и Курильских островах могут произойти в любой момент, но их вероятность и масштаб зависят от текущей сейсмической и вулканической активности. В настоящее время эксперты прогнозируют продолжение и усиление активности сразу нескольких вулканов в ближайшее время», — сказал сейсмолог в разговоре с РИА Новости.

Детям разрешили спать дольше

Рекомендованную продолжительность дневного сна детей в детских садах увеличили на полчаса до 2,5–3 часов. Это следует из методических рекомендаций Роспотребнадзора.

«Продолжительность сна детей установлена гигиеническими нормативами. Рекомендованная общая продолжительность суточного сна для детей до 1 года — не менее 14–15 часов, от 1 года до 7 лет — 12–12,5 часов, из которых 2,5–3,0 отводится дневному сну», — говорится в тексте документа.

Для детей до одного года рекомендуется организовывать сон два-четыре раза в день продолжительностью до двух часов, при этом детям от одного года до полутора лет рекомендуется спать дважды, в сумме до 3,5 часа. Детей в возрасте от полутора до трех лет лучше укладывать на дневной сон однократно, но продолжительностью не менее трех часов.

Какие сайты и приложения опасно использовать с общественным Wi-Fi

Персональные и платежные данные, логины и пароли для авторизации на различных сайтах и сервисах не стоит вводить во время использования общественной сети Wi-Fi. Об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ.

«Если пользователю необходимо подключиться к общественной Wi-Fi-сети, не рекомендуется вводить во время серфинга в сети Интернет свои персональные и платежные данные, данные для авторизации на различных сайтах и сервисах, передавать какие-либо документы, открывать банковские и финансовые приложения», — говорится в сообщении.

Открытые сети Wi-Fi и зарядные устройства связаны с рисками заражения гаджетов вредоносным программным обеспечением, направленным на кражу персональных данных, логинов, паролей, платежных данных, личных файлов, замедление работы устройств, а также их блокирование, пишет ТАСС.

В Хабаровском бассейне 15 человек отравились хлором

В бассейне «Дельфин» (спортивная школа олимпийского резерва в Индустриальном районе Хабаровска) 21 ноября произошла утечка хлора. В момент аварии в зале находились около 30 человек, в том числе дети 7–9 лет. В результате пострадали 15 человек.

Восьмерых, включая троих детей, госпитализировали, семерым помощь оказали на месте, сообщил источник «Известий». По данным медиков, жизни людей вне опасности, состояние всех пострадавших стабильное.

Администрация бассейна немедленно приостановила занятия и организовала эвакуацию. На место прибыли расчёты МЧС, бригады скорой помощи и представители мэрии. Сейчас в здании ведутся технические работы, деятельность бассейна приостановлена до завершения проверок и восстановительных мероприятий. Ситуация остаётся на контроле у регионального управления МЧС и администрации города.

По предварительным данным, причиной ЧП стала ошибка сотрудника, отвечавшего за безопасность. Он перепутал рычаги и вместо кислоты подал хлор. Также обнаружили неисправность подстанции подачи хлора.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Параллельно проверку проводит прокуратура Индустриального района — ведомство оценивает соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства.

Продленку в школах хотят сделать бесплатной

Посещение школьниками группы продленного дня должно стать полностью бесплатным. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Пребывание в группе продленного дня нужно сделать абсолютно бесплатным», — уверен Миронов.

Кроме того, продолжил он, продленка должна стать полноценной частью школьного учебного дня с выполнением домашнего задания, а не услугой по присмотру и уходу за детьми. Также, согласно его инициативе, педагогам за это надо платить повышенную зарплату — за каждый час труда во внеурочное время.

Необходимость в таких мерах возникла из-за того, что рабочий день заканчивается позже уроков и родители не могут встретить детей с занятий. Поэтому школьники предоставлены сами себе, а за продленку, как альтернативу, приходится платить, что не всем по карману. Законопроект обещали внести на рассмотрение в Госдуму.

Другие новости

Помимо ежедневного дайджеста, мы собираем всё, что произошло в зоне СВО на этой неделе. Прочитать о том, как менялась ситуация на поле боя и какие политические решения принимали в течение семи дней, можно здесь.