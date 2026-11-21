Сложный тест на проверку школьных знаний Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Готовы проверить, насколько цепко держится в памяти всё то, чему учили в школе? Этот тест — для самых умных. Здесь встретятся вопросы из разных предметов — от русского языка до географии, от литературы до биологии. Не нужно вспоминать формулы или заученные определения: достаточно опираться на логику и базовые знания, которые точно где‑то в голове живут.

Вы наверняка замечали: иногда самый простой вопрос ставит в тупик, а иногда ответ всплывает сам собой — и это как раз тот случай, когда эрудиция и чутье работают вместе. Так что устраивайтесь поудобнее, дайте себе пару минут на размышления — и вперед. Посмотрим, сколько баллов вы наберете.

А если вдруг какой‑то вопрос поставит в тупик — не беда: это просто повод чуть позже заглянуть в учебник или погуглить интересный факт. Зато когда ответ щелкнет в голове, появится такое приятное чувство, будто получилось разгадать старую загадку, а это всегда здорово. Ведь так?

Тест Пройден 53 раза Сложный тест на проверку школьных знаний 1 / 10 Какой вид подчинительной связи в словосочетании «кофе по-турецки»? Согласование

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