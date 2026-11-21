Пейзажи пасмурного ноября не способствуют хорошему настроению. Поэтому нужно искать источники дофамина самим. К счастью, в интернете полно смешных картинок, которые могут поднять настроение и вызвать улыбку.

Чтобы упростить вам задачу, мы сделали подборку добрых мемов с милыми котятами. Они отлично подойдут для утренних приветствий и теплых пожеланий друзьям и родным. Так что вперед — поднимите себе настроение и не забудьте поделиться этими картинками с близкими. А в комментариях пишите, какой котенок запал вам в сердечко.