В Ярославле отгремел концерт МакSим Источник: Алена Троицкая / 76.RU

Вечером 20 ноября на сцене «Арены-2000» в Ярославле отгремел концерт певицы МакSим. Тысячи жителей города с нетерпением ждали выступления певицы, чтобы услышать любимые хиты.

Зал был заполнен вспышками камер. Многие снимали выступление певицы на телефон, чтобы запечатлеть момент.

Для многих песни МакSим не просто хиты — это напоминание о юности и подростковых любовных переживаниях.

«Ее песни были в тот момент, когда я переживала что-то глобальное, личное. Переживание с расставанием. И я считаю, что произведения данной певицы — это мои личные переживания. Вот от песни „Знаешь ли ты“, под которую я расставалась… Я считаю, что это самое лучшее, самое созвучное, и в моем сердце это останется навсегда. Я люблю МакSим. Я считаю, что это самая прекрасная певица», — рассказала ярославна Ирина, которая пришла на концерт с подругами.

Для зрителей устроили настоящее шоу Источник: Алена Троицкая / 76.RU

Практически каждую песню зрители знали наизусть. Зал громко подпевал МакSим. Во время лиричных композиций многие обнимались и медленно танцевали.

Ярославцы подпевали исполнительнице Источник: Алена Троицкая / 76.RU

МакSим (наст. имя — Марина Абросимова, позже сменила фамилию на Максимова) — российская певица и музыкальный продюсер. Первые песни она написала еще в 15 лет. Огромный успех артистке принес выход дебютного альбома «Трудный возраст» (18+) в 2006-м. Уже в следующем году МакSим стала самой коммерчески успешной певицей в России. Среди ее главных хитов — «Знаешь ли ты» (18+), «Нежность» (12+), «Трудный возраст» (18+), «Ветром стать» (12+) и другие.

А вот и легендарная песня «Отпускаю» Источник: Алена Троицкая / 76.RU

Во время концерта МакSим трижды сменила наряд. Под конец выступления она исполнила хит «Знаешь ли ты». Зал взорвался восторженными криками.

Ну и куда же без «Знаешь ли ты» Источник: Алена Троицкая / 76.RU

После выступления МакSим тепло попрощалась со зрителями и ушла. Но спустя несколько минут вернулась на сцену с гитарой и спела еще две песни, аккомпанируя самой себе.