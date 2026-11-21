Ярослав Дронов готовится презентовать новый имидж в честь юбилея Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Бывшая участница «Дома-2» Ирина Пинчук объявила о принятии ислама после свадьбы с бизнесменом Саламбеком Мартазановым. Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) рассказала, что готовит завещание на случай тяжелых последствий лечения онкологии. Певец SHAMAN признался в зависимости и готовится собрать концерт в Кремле, чтобы похвастаться новыми штанами. Тем временем телеведущий Дмитрий Дибров хочет сменить карьеру и стать актером, но обязательно, чтобы сниматься в постельных сценах. Об этих и других событиях из жизни звезд читайте в нашем дайджесте.

Пинчук приняла ислам после свадьбы

Бывшая участница «Дома-2» Ирина Пинчук объявила о принятии ислама после свадьбы с бизнесменом Саламбеком Мартазановым. Блогер подчеркнула, что супруг не заставлял ее менять веру, а решение она приняла самостоятельно.

По словам Пинчук, интерес к исламу возник у нее постепенно. Она начала читать Коран и изучать религию, наблюдая за спокойствием и ответственностью мужа.

«Никто не привел меня к этому решению за руку, никто не ставил передо мной условий. Это был мой собственный путь, мой интерес и мой осознанный выбор», — написала она в Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ).

После публикации некоторые подписчики обвинили звезду в чрезмерном влиянии мужа. Пинчук заявила, что не собирается оправдываться за свой выбор.

Лерчек готовит завещание

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) рассказала, что готовит завещание на случай тяжелых последствий лечения онкологического заболевания. Она уже обсудила с семьей неблагоприятные сценарии.

По словам блогера, предстоящие медицинские вмешательства сопряжены с серьезными рисками. Особые опасения у нее вызывают возможные осложнения, связанные с отеком головного мозга, призналась девушка во время трансляции в Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ).

Она заранее обсудила эту тему с возлюбленным Луисом Сквиччиарини. Чекалина объяснила, что не хотела бы жить в состоянии полной зависимости от окружающих.

Ковальчук и Чумаков вновь стали родителями

Юлия Ковальчук тайно стала мамой в третий раз. Певица родила сына от Алексея Чумакова.

«Наш сыночек. Спасибо Богу, что ты теперь с нами. Ты мой лучший подарок на день рождения», — призналась 44-летняя знаменитость в Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ).

Источник: Julia Kovalchuk / Юлия Ковальчук / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Чумаков присутствовал на родах. Позже он тоже прокомментировал знаменательное для их семьи событие.

«Сын мой, с рождением! Пусть твоя долгая жизнь будет полна радости, любви и искренней веры!» — обратился артист к ребенку.

Энн Хэтэуэй родила третьего ребенка

Американская актриса Энн Хэтэуэй родила третьего ребенка. Об этом сообщил портал TMZ, опубликовавший фотографии артистки во время прогулки по Нью-Йорку.

На кадрах новорожденный находился у нее на груди в специальном слинге. При этом сама Хэтэуэй пока не делала публичных заявлений о рождении малыша и не раскрывала подробности о его имени и поле.

У 43-летней Хэтэуэй и ее супруга Адама Шульмана уже есть двое сыновей — Джонатан и Джек.

SHAMAN признался в зависимости, с которой не может бороться

Заслуженный артист России SHAMAN (Ярослав Дронов) рассказал о своей зависимости. Признание он сделал на концерте «Ээхх, разгуляй!».

«У меня есть маленькая тайна. У меня есть зависимость, с которой я даже если бы не захотел, я бы с ней не справился. Я могу озвучить эту зависимость — народная любовь», — отметил певец.

SHAMAN признал, что стал «триггерным» персонажем на российской сцене. Он назвал слухи о себе «бредом чистой воды».

«Я это воспринимаю так, что если о тебе говорят, причем говорят за твоей спиной, причем взрослые мужики зачастую, солидные мужики, состоявшиеся и состоятельные, значит, ты вызываешь интерес», — заявил Дронов.

SHAMAN покажет новые штаны в Кремле

Певец SHAMAN анонсировал новые штаны взамен кожаных, опубликовав видеоролик в стиле презентаций компании Apple. Артист покажет их 22 ноября на юбилейном концерте в честь своего 35-летия в Кремле. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Источник: SHAMAN / Telegram

«Они не созданы, чтобы нравиться всем. Они созданы, чтобы их запомнили», — так описывает диктор будущие брюки певца.

Свои прежние кожаные штаны Шаман сжег в печи. Какими будут новые — пока загадка.

Мэрилин Монро признали величайшей кинозвездой в истории

Американская актриса Мэрилин Монро заняла первое место в списке величайших кинозвезд всех времен, составленном журналом Variety. В рейтинг вошли 103 человека.

Авторы отметили, что талант Монро часто недооценивают, хотя она была более разноплановой актрисой, чем принято считать.

Второе место занял Хамфри Богарт, третье — Чарли Чаплин. В первую десятку также вошли Джек Николсон, Кэтрин Хепберн, Сидни Пуатье, Марлон Брандо, Том Круз, Тосиро Мифунэ и Барбра Стрейзанд. В список также включили молодых звезд, в том числе Роберта Паттинсона, Тимоти Шаламе, Кристен Стюарт и Зендею.

Стали известны гонорары звезд за новогодние выступления

Гонорары артистов на новогодних корпоративах заметно изменились. Кто-то повысил ценник, а чьи-то аппетиты стали сильно скромнее.

По данным «Москвы 24», рэпер Navai теперь берет за часовой концерт 6 миллионов рублей. Это на 2 миллиона больше прежнего. Анна Седокова подняла ценник до 1,7 миллиона рублей за 40 минут выступления.

Надежда Кадышева снизила стоимость вдвое — до 10 миллионов. Самые высокие расценки у Филиппа Киркорова и группы «Руки Вверх!» — по 20 миллионов рублей за часовой концерт.

«Иванушки» рассказали, что входит в их райдер

Участники группы «Иванушки International» рассказали, что должно быть в их гримерке. В райдер входят авокадо, хлеб, салаты, рыба и вода.

«Сейчас в нашем райдере нет ничего сверхъестественного. Мы хотим отказаться от шоколадок, нам нельзя есть всё подряд. Поэтому в райдере только авокадо, водичка с газом и без, хлеб и какие-то салаты. Едим салаты и рыбу», — сказал Кирилл Туриченко, говоря о райдере группы.

Андрей Григорьев-Аполлонов добавил, что до появления Туриченко в группе среди обязательных пунктов были сыр и колбаса. Также артисты просили курицу гриль с вокзала города, в который они приезжали с концертом, но этот участник, видимо, научил коллектив придерживаться более здоровой пищи.

«Я очень люблю авокадо. Когда я пришел в группу, попросил, чтобы в райдер внесли авокадо. У других артистов бывают разные непонятные запросы: разложенный по цветам M&M's, распиленная батарейка, бутерброд с квадратной колбаской для квадратного хлеба — у нас такого нет. Авокадо — это то, что я действительно люблю кушать, а ребята его не ели, но потом распробовали», — уточнил Туриченко в беседе с РИА Новости.

Дибров захотел сниматься в кино с постельными сценами

Телеведущий Дмитрий Дибров признался, что планирует сниматься в кино. Он уточнил, что хотел бы сыграть постельную сцену. Об этом он заявил на премии «Событие года» от журнала «Кинорепортер».

«Планирую сниматься в кино. В постельных сценах. Единственное, что меня туда не приглашают», — рассказал телеведущий в беседе с «ТВ Mail».

Его возлюбленная Екатерина Гусева отметила, что сейчас ее избранник активно худеет, а скоро начнет еще и качаться. Она подчеркнула, что после таких преображений телезвезду точно позовут в кино.

Сати Казанова рассказала о неизлечимой болезни

Сати Казанова впервые откровенно рассказала о борьбе с псориазом. 44-летняя артистка призналась, что столкнулась с болезнью еще в детстве, а со временем она перешла в хроническую форму.

«Я молилась: „Господи, лицо не трогай, пожалуйста, не трогай лицо“», — поделилась Сати в эфире программы «Что я наделала».

По ее словам, особенно тяжело давались периоды обострений. Сейчас певица чувствует себя увереннее благодаря медитациям и духовным практикам.

Маколей Калкин вернется к франшизе «Один дома»

Компания Walt Disney Co. готовит зрителям новый фильм знаменитой новогодней франшизы «Один дома». В роли Кевина спустя 34 года, по данным Variety, вновь выступит актер Маколей Калкин.

По сведениям источников издания, работа над проектом уже идет. Сценарием занимаются Сет Роген и Эван Голдберг. Текст редактирует и сам Маколей Калкин. По задумке актера, его персонаж станет отцом.