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Развлечения тест Угадает не каждый: зачем нужны были эти 5 предметов из СССР. Сложный тест

Угадает не каждый: зачем нужны были эти 5 предметов из СССР. Сложный тест

Проверьте свои знания

446
1 комментарий

Раньше эти предметы были в квартире у каждого второго

Подготовили для вас новую часть теста «Угадай предмет из СССР». Мы уже четыре раза предлагали вам испытать свои знания атрибутов советского быта. Сделать это можно здесь, здесь, здесь и вот тут.

А для тех, кто уже всё угадал — новый тест. Кликайте кнопку ниже. И пишите в комментариях, какие предметы сохранились у вас в квартире.

ТЕСТПройден 140 раз
Угадай предмет из СССР
1 / 5

Ну это вы наверняка знаете. Что за предмет изображен на фото?

  • Лампочки, такие ставили в подъезды

  • Банки, их использовали для лечения

  • Банки для закруток

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Комментарии
1
Инженер1
14 сентября 2024, 07:24
Шибаева! Последнее фото - трехпрограммный приемник проводного вещания! Скоро заново будут во всех городах!
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