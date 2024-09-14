Угадает не каждый: зачем нужны были эти 5 предметов из СССР. Сложный тест

Раньше эти предметы были в квартире у каждого второго

Подготовили для вас новую часть теста «Угадай предмет из СССР». Мы уже четыре раза предлагали вам испытать свои знания атрибутов советского быта. Сделать это можно здесь, здесь, здесь и вот тут.