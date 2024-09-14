Угадает не каждый: зачем нужны были эти 5 предметов из СССР. Сложный тест

Подготовили для вас новую часть теста «Угадай предмет из СССР». Мы уже четыре раза предлагали вам испытать свои знания атрибутов советского быта. Сделать это можно здесь, здесь, здесь и вот тут.
А для тех, кто уже всё угадал — новый тест. Кликайте кнопку ниже. И пишите в комментариях, какие предметы сохранились у вас в квартире.
Угадай предмет из СССР
Ну это вы наверняка знаете. Что за предмет изображен на фото?
Лампочки, такие ставили в подъезды
Банки, их использовали для лечения
Банки для закруток