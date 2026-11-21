Он вывел бред на мировой уровень Источник: Pablo Cuadra / Getty Images

Руководитель ювелирного дома Bulgari Паоло Булгари скончался в возрасте 89 лет. О смерти сообщила его семья.

«Уходит величайший ювелир нашего времени», — приводит заявление близких ювелира издание ANSA.

Прощание с Паоло Булгари пройдет 23 ноября в 11:00 (13:00 мск) в римской базилике Санта-Кроче-ин-Джерусалемме.

Паоло Булгари принадлежал к третьему поколению ювелирной династии. Его дед Сотирио Булгари основал компанию в Риме в 1884 году, а сам Паоло присоединился к семейному делу в 1960 году, работая вместе с отцом Джорджо. С 1984 года он возглавлял совет директоров компании, а его брат Никола занимал пост вице-председателя. За свои заслуги перед итальянской промышленностью в 1996 году Паоло получил почетное звание кавалера труда.

При Паоло Булгари семейная мастерская превратилась в международный люксовый бренд. Дом начал выпускать не только украшения, но и часы, парфюмерию и изделия из кожи. В этот период сложился узнаваемый стиль марки. Украшения Bulgari носили такие звезды, как Софи Лорен, Одри Хепберн, Марлен Дитрих и Николь Кидман. А у Элизабет Тейлор вовсе были особые отношения к этому бренду. Во время съемок «Клеопатры» в Риме в начале 1960-х она часто заходила в бутик и собрала собственную коллекцию. Ее муж Ричард Бартон шутил над ней из-за любви к украшениям.