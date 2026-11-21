Также арестовали 16 его подельников Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU

В Гане задержали пастора, которого обвиняют в подделке денежных средств. По данным силовиков, он вместе с другими участниками банды изготовил купюры разных стран на несколько миллионов долларов. Об этом сообщил местный телеканал 3news.

Как пишет издание, в июле этого года силовики провели несколько спецопераций и задержали 16 человек, которые входили в банду фальшивомонетчиков. Однако пастору удалось скрыться. Священнослужителя арестовали 18 ноября в одном из филиалов возглавляемой им религиозной организации. Сейчас он находится под стражей в Бюро национальных расследований.

Во время спецопераций оперативники ликвидировали четыре подпольные типографии в столичном регионе Большая Аккра. Во время обысков обнаружили помещения, которые использовали для изготовления и хранения поддельных купюр, печатное оборудование и два автомобиля.

Помимо этого, правоохранители изъяли готовые к обращению фальшивые банкноты на сумму 543 тысячи долларов, 196,6 тысячи ганских седи и 60 тысяч франков КФА (общее название двух денежных единиц, которые используют в 14 странах Африки, — прим. ред.). Также силовики нашли и изъяли заготовки денежных банкнот на сумму 5,29 миллиона долларов, 19,55 миллиона седи и 623,55 миллиона франков КФА.